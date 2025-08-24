Yaşam hakkı savunucuları sokak hayvanları için ses çıkardı: ‘Katliam normalleştirilmeye çalışılıyor’

İstanbul Valiliği'nin yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde sahipsiz hayvanların başta okul çevrelerinden 'ivedilikle' toplanması gerektiğini belirten yazı, yaşam hakkı savunucuları tarafından protesto edilmeye devam etti. Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelen hayvan hakkı savunucuları, basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında iktidarın devletin tüm organlarıyla bir katliamı normalleştirmeye çalıştığına dikkat çekilerek “Şu anda İstanbul geneli toplam barınak kapasitesi hayvan sağlığı ve refahının çok üzerinde dolu olduğu bilgisiyle, yasanın kapasite üzeri köpekler öldürülebilir maddesi dikkate alındığında; bu genelge köpeklerin katledilmesi anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

‘İKTİDAR KENDİSİYLE ÇELİŞİYOR’

İktidarın yuva olabilmek için apartman yönetiminden yazılı izin belgesi alma şartı getirilerek yuva olmanın önüne engeller koyduğunu belirten yaşam hakkı savunucuları, “Sokakta yaşayan hayvan sayısını azaltmayı hedefleyen iktidar, köpeklerin ve kedilerin eşyaymış gibi üretilmesine, parayla alınıp satılmasına, kaçak yollarla ülkeye girişine engel getirmeyerek kendiyle çelişmektedir” dedi.

‘GÜVENSİZLİK NEDENİ İŞLEVSİZ YASALAR’

Sokakların güvensizliğinin hayvanların sokakta özgürce yaşamasından değil tam anlamıyla yasaların işlevsiz olmasından kaynaklandığını belirten hayvanseverler, “Ülkemizdeki yasalardan cesaret alan katillerin, tecavüzcülerin insana ve hayvana şiddet uyguladığını, işkence ettiğini, öldürdüğünü ve hiçbir ceza almadan sokaklarda dolaştığını biliyoruz” diye konuştu.

‘TOPLAM KAPASİTE 89 BİN 451’

Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM) raporuna göre Türkiye genelinde barınakların toplam kapasitesi 89 bin 451 olarak belirtildiğini söyleyen hayvanseverler, “Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 4 milyon köpek bulunmaktadır. Hal böyleyken ‘toplayın’ denen köpekler için esas planın katliam olduğu ortadadır. Aynı rapora göre; katliam yasasının kabul edilmesinin üzerinden geçen bir sene içerisinde Türkiye genelinde sokakta ya da belediye barınaklarında kedi ve köpeklere dönük en az 340 işkence ve işkenceyle öldürme vakası adli makamlara yansımıştır. Gerçek sayı bunun katbekat üstündedir” dedi. Eylemde ‘Hükümet istifa’ ve ‘Yasa bahane rant şahane’ sloganları atıldı.