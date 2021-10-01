Hayy Kitap’ın sahibi Tevfik Rauf Baysal, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

01 Ekim 2021 Cuma, 12:19

Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti.

Aşı olmadığı öne sürülen Baysal’ın eşi ve çocuğunun hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Baysal'ın ölümü, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz da Baysal'ın vefatının ardından, "Rauf Baysal tanıdığım en ilkeli, ahlak sahibi insanlardandı. Hayy Kitap ile yayıncılığa yeni bir seviye getirdi. Şeyh ile Hükümdar onun teşvikleriyle ortaya çıkmıştı. Rabb'im gani gani rahmet eylesin, eşi ve bebeğine şifalar nasip etsin" açıklamasında bulundu.

Hayy Kitap, pandemi sürecinde de aşı karşıtlarının fikirlerinin derlendiği bir kitap yayınlamıştı.

Evet koronavirüs sürecinde hep onların “emirlerini” dinledik, hep onlar konuştu, hep onlar vardı. Ama Türkiye’de ve dünyada farklı konuşan, farklı düşünen başkaları da vardı!



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Baysal, TTB tarafından tıpla ilgili ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında bir ay meslekten men cezası verilen Dr. Ümit Aktaş ve yine birçok incelemeye konu olan Prof. Dr. Canan Karatay gibi isimlerin kitaplarının yayıncısıydı.



