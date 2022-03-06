Hazal Kaya’dan Ahmet Hakan’a yanıt: 'Haddiniz değil!'
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazdı. Oyuncu Hazal Kaya ise Hakan'ın eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi” başlıklı bir yazı yazdı. Hakan yazısında, Kaya'nın oyunculuğundan "nefret ettiğini" ifade etmiş ve bu "nefretinin" sebeplerini açıklamıştı.
Hakan, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmediğini ifade ederek, yazısında şunları kaydetmişti:
“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi… Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda”.
"YERİ GELİNCE NASIL SUSTUKLARINI BİLDİKLERİMİZ HİÇ YAPAMAZ!"
Bu sözler üzerine oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Hakan'a yanıt verdi. Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"
March 6, 2022
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Mariupol'de tahliye durduruldu
- Hulusi Akar'dan kritik Rusya teması
- Başkentte nöbetçi eczanede bıçaklı soygun girişimi
- Bu markette para geçmiyor!
- ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı rekor seviyede
- İsrail'den 'Ukraynalı sığınmacı' kararı
- 5 ilçedeki elektrik kesintisi sona erdi
- Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
- ABD'de güncel Covid-19 rakamları belli oldu
- Frey, Belçika Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor!