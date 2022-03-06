Hazal Kaya’dan Ahmet Hakan’a yanıt: 'Haddiniz değil!'

06 Mart 2022 Pazar, 17:37

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi” başlıklı bir yazı yazdı. Hakan yazısında, Kaya'nın oyunculuğundan "nefret ettiğini" ifade etmiş ve bu "nefretinin" sebeplerini açıklamıştı.

Hakan, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu beğenmediğini ifade ederek, yazısında şunları kaydetmişti:

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi… Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda”.

"YERİ GELİNCE NASIL SUSTUKLARINI BİLDİKLERİMİZ HİÇ YAPAMAZ!"

Bu sözler üzerine oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Hakan'a yanıt verdi. Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"