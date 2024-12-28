Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'asgari ücret' karşılaştırması: 'Meksika, Mısır ve Hindistan'dan daha yüksek'

Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:15

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret artışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Uyguladığımız programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır.

Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk. 2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı Haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı.

Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti.