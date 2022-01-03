Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı istatistikler, KİT'lerin durumunu ortaya koydu
2002’den bu yana KİT’ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların personel sayısı yaklaşık 3’te 2 oranında azaldı. 2018 yılına göre yaklaşık iki kat artan borçlar 158.2 milyar TL’ye ulaştı.
AKP iktidarında kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) personel sayısı hızla azaltılırken borçları ise katlandı. Kurumlar adeta borç batağına saplandı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana KİT’ler ve özelleştirme programındaki kuruluşların personel sayısı yaklaşık 3’te 2 oranında azaldı. Buna karşın bu kuruluşların borçları 2018 yılına göre yaklaşık iki kat artarak 158.2 milyar TL’ye ulaştı.
BORÇ 128.9 MİLYAR TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara ilişkin yeni istatistikleri yayımladı. Tablolarda 3. çeyrek itibarıyla bu kuruluşların borç ve personel durumu yer aldı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de KİT’ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 384 bin 104 personel vardı. Kuruluş sayısı da 42’ydi. AKP iktidarlarında personel sayısı da kuruluş sayısı da hızla düştü. Personel sayısı 103 bin 547’ye geriledi. Kuruluş sayısı da 22’ye düştü. AKP iktidarlarında KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların borçları ise arttı. Bu kuruluşların iç borçlarının toplamı 2021 3. çeyrek itibarıyla 128.9 milyar TL’ye ulaştı. 2. çeyrekte iç borçların toplamı 109.7 milyar TL’ydi.
BÜYÜK ARTIŞ
Üç aylık dönemdeki büyük artış dikkat çekti. 2. çeyrekte 27.9 milyar TL olan dış borçlar da 3. çeyrekte 29.3 milyar TL’ye çıktı. Toplam borçlar ise 158.2 milyar TL’ye ulaştı. 2. çeyrekte bu kuruluşların toplam borç miktarı 137.7 milyar TL’ydi. Geçmiş yıllara bakıldığında borç miktarının hızla arttığı görülüyor. Bu kuruluşların borçları 2018’de 78.7 milyar TL, 2019’da 100.7 miyar TL’ye, 2020’de 124.8 milyar TL’ye, 2021 birinci çeyrekte de 132.5 milyar TL’ye yükseldi.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Dolarda gözler yarına çevrildi
- AKP'de seçim hareketliliği
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Fatma Şahin yandaşa çalıştı
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- Afgan anne donarak yaşamını yitirdi
- İstanbul'da eczane kuyruğu
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi