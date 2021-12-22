Özelleştirilip satılacağı iddia edilen BOTAŞ'ın borçları siliniyor

22 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

BOTAŞ’ın kamuya olan borçlarının silinmesini öngören “torba teklif” Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

BOTAŞ’ın özelleştirilmesi uzun süredir gündemde. Bir süre önce hazırlanan yasa teklifi taslağında da BOTAŞ’ın üçe bölünmesi öngörülüyordu. Buna göre ithalat, ihracat, toptan satış ile petrol ticareti faaliyetlerinde bulunmak üzere “Doğalgaz Ticaret AŞ”, iletim, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere “Doğalgaz Altyapı AŞ” kurulması hedefleniyordu. Petrol iletim ve taşıma faaliyetlerini ise BOTAŞ International AŞ’nin gerçekleştirmesi hedefler arasındaydı. BOTAŞ International, geçen şubatta 3.5 milyon TL sermaye ile kurulmuştu. Yeni iki şirketin sermayelerinin ise BOTAŞ tarafından karşılanması öngörülüyordu. Bu teklif taslağına göre, Cumhurbaşkanı, bu şirketlerin ortaklık yapılarını değiştirmeye, yurtiçinde ve yurtdışında şirket kurmalarına veya bir şirkete yüzde 50’den fazla hisseyle ortak olmalarına karar verebilecekti. Beş yıl sonra Doğalgaz Ticaret’in yurtiçi piyasa payı ulusal tüketimin yüzde 50’sine düşürülecekti. Bu teklif taslağına ilişkin tartışmalar devam ederken AKP Meclis’e yeni bir “torba teklif” sundu. Teklifte bu düzenlemeler yer almadı.

DİKKAT ÇEKEN MADDE

Buna karşın teklifte BOTAŞ’la ilgili dikkat çeken bir madde bulunuyor. Bu maddeye göre BOTAŞ’ın kamuya olan tüm borçları Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek. Bu madde teklifle birlikte komisyondan geçti.

CHP’Lİ SÜLEYMAN GİRGİN: MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Komisyon üyesi, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, teklifin yasalaşması halinde BOTAŞ’ın borçsuz şekilde devredilebileceğine dikkat çekerek “Düzenlemenin zamanlaması kuşku yarattı. Geçen günlerde BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılacağı, yapısının parçalanacağı, bünyesinde Doğalgaz Ticaret AŞ ve Doğalgaz Altyapı AŞ adında iki şirket kurulacağı yönündeki haberler çıktı” dedi. Girgin, şu soruları yöneltti:

“Borçları silinen BOTAŞ, alıcılar için daha cazip hale mi getirilmek istenmektedir? Borçlarının silinmesiyle önce yeniden yapılandırılması daha sonra hisse satışı sürecinin daha hızlı gerçekleşmesi mi hesap edilmektedir? İkiye bölünmüş, faaliyetleri dağıtılmış, zayıflatılmış bir BOTAŞ’ın uluslararası arenada önemli roller üstlenebilmesi ve ülkemizin enerji güvenliğini sağlayabilmesi nasıl mümkün olacaktır? Bu düzenleme milli güvenlik sorunu doğurabilecek bir sürecin ilk adımımı mıdır?”

KATAR YA DA BAE

Girgin, halka arz yoluyla hisse satışının bir özelleştirme yöntemi olduğuna dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Katar ziyaretinde Türkiye Varlık Fonu’ndaki bazı şirketlerle Katar’ın ilgilendiği bilgisi basına yansımıştı. Dünyanın en önemli doğalgaz satıcısı ülkelerinden olan Katar’a ziyaretin hemen ardından BOTAŞ’la ilgili böyle bir adımın atılması tesadüfi midir? BOTAŞ hisselerinin bir diğer muhtemel alıcısının BAE olduğu iddia edilmektedir. BOTAŞ’ın hisselerinin bir kısmının Katar ve BAE’den yatırımcı ve şirketlere satılması mı planlanmaktadır? Buradaki asıl amaç borçları silinen BOTAŞ’ın yeni borçlar birikmeden hızla vitrine çıkarılması ve hisselerinin satılması mıdır” sorularını yöneltti.