HDP'li Garo Paylan, 4 bakana sordu: Neden istifa etmiyorsunuz?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:09

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 13:10

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat Hatay merkezli depremlerde ile ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na ayrı ayrı soru önergesi verdi.

“AFAD’DAN SORUMLU BAKAN OLARAK...”

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde sorumluluklarını yerine getirmediğini belirttiği 4 bakana “Neden istifa etmiyorsunuz?” diye soran HDP'li Paylan, önergelerde şu ifadelere yer verdi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e: '6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından bölgedeki enerji altyapısı tamamen çöktü. Deprem bölgesine günlerce sağlanamayan enerji sebebiyle yurttaşlarımız ısınma gibi en temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadı. Depremzede yurttaşlarımıza elektrik ulaştıramadınız. Neden istifa etmiyorsunuz.'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya: '6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından bakanlığınıza bağlı AFAD, arama-kurtarma çalışmalarını çok geç ve yanlış yürüterek kurtarılması mümkün çok sayıda yurttaşımızın ölümüne neden oldu. AFAD, aynı zamanda çadır gibi temel ihtiyaçları zamanında ulaştırmayarak depremzede milyonlarca yurttaşımızı perişan etti. AFAD’dan sorumlu bakan olarak, bu bağlamda, neden istifa etmiyorsunuz.'

“DEPREMZEDE YURTTAŞLARIMIZIN İLETİŞİMİNİ SAĞLAYAMADINIZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na: '6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından, en kritik ilk yedi günde bölgedeki iletişim altyapısı tamamen çöktü ve bugüne kadar tam anlamıyla işler hale getirilemedi. Bu durum, arama-kurtarma çalışmalarına sekte vurdu ve enkaz altında yardım çağrısında bulunmaya çalışan yurttaşlarımızın ölümlerine varan sonuçlara neden oldu. Ayrıca, bölgedeki yurttaşlarımızın en önemli iletişim kaynağı ve yardım çağrılarının yaygınlaştırıldığı ana mecra olan Twitter’a erişimin, Bakanlığınıza bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 8 Şubat 2023 günü kısıtlanması can kaybı dahil olmak üzere önemli sonuçlar doğurmuştur. Depremzede yurttaşlarımızın iletişimini sağlayamadınız. Bu bağlamda, neden istifa etmiyorsunuz?'

“BAKANLIĞINIZIN ESAS GÖREVİ OLAN...”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a: '6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde çöken binalarda on binlerce yurttaşımız öldü ve yaralandı. Bakanlığınızın esas görevi olan, yurttaşlarımızın güvenli evlerde yaşaması sorumluluğunu yerine getiremediniz. Bu bağlamda neden istifa etmiyorsunuz?'