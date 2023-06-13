HDP'nin 'Hazine yardımına bloke' talebi... AYM 19 Haziran'da karara bağlayacak!
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirecek.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, seçimlere katılmayan Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik Hazine yardımına bloke konulmasına yönelik talebini görüşeceği tarih belli oldu.
AYM, söz konusu talebi 19 Haziran tarihinde karara bağlayacak.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesini talep etmişti.
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