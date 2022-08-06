HDP’nin İstanbul mitingine izin çıktı
HDP’nin “Çözüm Bizde, Savaşlara ve Sömürüye Hayır” şiarıyla 7 Ağustos Pazar günü Kartal Meydanı’nda yapacağa mitinge izin çıktı.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 7 Ağustos Pazar günü Kartal Meydanı’nda “Çözüm Bizde, Savaşlara ve Sömürüye Hayır” sloganıyla düzenleyeceği mitinge resmi izin çıktı. HDP İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan resmi başvuruya Valilik olumlu yanıt verdi.
Valilik izin yazısında şunlara yer verdi:
07.08.2022 Pazar günü, 17.00-20.00 saatleri arasında, İlimiz Kartal İlçesi Kartal Meydan Miting Alanı’nda ‘Çözüm Bizde, Savaşlara ve Sömürüye Hayır’ konulu açık yer toplantısı düzenlenmesi talebi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 9. ve 10. Maddelerine göre değerlendirilmiş, açık yer toplantısını düzenleyenler ve katılımcıların tüm mevzuat hükümlerine riayet etmeleri kaydıyla gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin alınması, Valilik Makamı’nın 05.08.2022 tarih ve 270701 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.
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