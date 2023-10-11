HDP'ye destek açıklamasına polis müdahalesi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 18:50

Güncelleme: 11.10.2023 - 18:59

“HDP yalnız değildir! Barış ve demokrasi mücadelesini birlikte kazanacağız” başlıklı bir basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

İl binasinin girişini kapatan emniyet güçleri kimseyi dışarıya çıkarmadı.

İçeri alınmayan diğer grup "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atması üzerine polis müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Grup basın açıklamasını il binasının girişindeki koridorda gerçekleştirdi.

"Siyasi tutsaklar onurumuzdur" sloganları atan grup polis kordonu eşliğinde dışarıya çıkarıldı.

Grup olaysız şekilde dağıldı.