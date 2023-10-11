HDP'ye destek açıklamasına polis müdahalesi
HDP İzmir İl Binası önünde toplanan Emek ve Özgürlük İttifaki birleşenleri HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu üyeleri, 6 Ekim Cuma günü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk’ün tutuklanması protesto etti.
“HDP yalnız değildir! Barış ve demokrasi mücadelesini birlikte kazanacağız” başlıklı bir basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
İl binasinin girişini kapatan emniyet güçleri kimseyi dışarıya çıkarmadı.
İçeri alınmayan diğer grup "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atması üzerine polis müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Grup basın açıklamasını il binasının girişindeki koridorda gerçekleştirdi.
"Siyasi tutsaklar onurumuzdur" sloganları atan grup polis kordonu eşliğinde dışarıya çıkarıldı.
Grup olaysız şekilde dağıldı.
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