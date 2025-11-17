Hedef gösterilmişti: Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi

Konuşanlar programını sunan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın İsa peygamber hakkında yaptığı bir şaka kamuoyunda gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'yı hedef aldı. Saral, "Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

HASAN CAN KAYA: ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİM

Ünlü komedyen konu hakkında X hesabından açıklama yaptı. Dolaşıma sokulan videonun 2 sene önceye ait olduğunu belirten Hasan Can Kaya, "Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya'nın açıklaması şu şekilde:

"İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim."