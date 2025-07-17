Hekim Birliği'nden sahtecilik ve yetkisiz işlemler hakkında hukuki süreç başladı mesajı

Hekim Birliği Sendikası'ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Genel Başkan Hatice Çerçi Balcı ile birlikte MYK üyeleri Çağlar Yıldırım ve Helin Bağcı hakkında oybirliğiyle üyeliklerinin düşürülmesi kararı verildiği açıklanmıştı. Sendika Genel Merkezi’nde buna ilişkin açıklamasında Balcı şunları vurguladı:

"Sendikamız MYK toplantıları, tüzüğümüz uyarınca olağan şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak Sayın Münasip Budak, Yakup Gökhan Doğramacı, Özgür Öz ve Özgür Cengiz; üç olağan toplantıya üst üste mazeretsiz olarak katılmadıkları için, üyelikleri Tüzüğümüzün 21'inci maddesi gereği kendiliğinden sona ermiştir. Bu durum herhangi bir kurulun takdirine değil, doğrudan tüzük hükümlerine dayanmaktadır. Yetkileri sona ermiş bu kişilerin hala MYK üyesiymiş gibi işlem ve beyanlarda bulunmaları, sendikal düzeni ve kurumsal meşruiyeti ağır şekilde ihlal etmektedir.

Tüzüğümüzün 23'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Karar Defteri İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Yıldırım’ın sorumluluğunda olup, sendika merkezimizde saklanmaktadır. Defter, İzmir Valiliği tarafından 27.01.2025 tarih ve 156 numara ile tasdik edilmiştir ve kayıp değildir. Buna rağmen adı geçen kişiler tarafından bilgisayar ortamında sahte belgeler hazırlanmış, defter mevcut olduğu halde gerçeğe aykırı 'kayıp' tutanakları düzenlenmiş, İzmir 20'nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne zayi belgesi başvurusu yapılmıştır (dava derdesttir), zayi belgesi beklenmeden, noter kanalıyla yanlış beyanlarda bulunarak usulsüz yeni defter tasdik ettirilmiş, sahte MYK toplantıları düzenlenmiştir. Zayi belgesi olmadan herhangi bir defter çıkarılamayacağıyla ilgili genelge 2025 Mart ayında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

'KOD 25 İLE İŞTEN ÇIKARILDILAR'

Sahte imza sirküleriyle bankalarda ve SGK’da işlemler yapılmaya çalışılmıştır. SGK’da yapılan yetkisiz işlemler ile çalışanlarımız yetkisiz şekilde işten çıkartılmıştır. Kod 25 ile 6 kişinin işine son verdiler. Gencecik insanların başka yerde iş bulamasınlar diye Kod 25 ile işlerine son verildi.

Tüzüğümüz gereğince Genel Başkan, 'sendikanın her türlü yayın organının sahibidir' ve Sosyal Medya Yönetmeliği’ne göre sendikamızın sosyal medya hesapları genel başkanın yönetimine tabidir. Onların şu anki korsan MYK'larında herhangi bir genel başkan yoktur. 'Karar defterine ulaşamıyoruz'dan başka herhangi bir mahkeme başvurusu da yok çünkü mahkemeye başvurduklarında hukuki engele takılacaklarının bilincindeler.

'KÖTÜ NİYETLİ BİR PLAN'

Sosyal medya mecralarında yapılan açıklamalar ve işlemler keyfi şekilde gündeme getirilmekte olup, hiçbir hukuki ve tüzüksel geçerliliği bulunmamaktadır. Bu tür girişimler, 30 Ekim 2025 tarihinde başlayacak olan Sendikamızın İkinci Olağan Genel Kurulu’nun sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini riske atmakta; meşru yönetimin seçim sürecinden dışlanmasına yönelik kötü niyetli bir planın parçası olarak değerlendirilmektedir.

Sendikamız tüzel kişiliğine ve üyelerimizin haklarına zarar veren tüm sahtecilik ve yetkisiz işlemler hakkında hukuki süreçler başlatılmıştır. Seçim takvimine uygun çalışmalarımız ve sendikal faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam etmektedir. Biz siyasetten uzak hekim hakları için mücadele eden, ideolojiden uzak bir sendikacılık yapmak istiyoruz."