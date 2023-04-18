Hekime haksız ihtara yargıdan ret
Aydın’da bir aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimine, hasta şikâyeti üzerine “hasta haklarına veya hasta mahremiyetine uymamak” fiili gerekçe gösterilerek “20 ihtar puanı” verildi.
Genel Sağlık-İş, Danıştay’ın yürürlükten kaldırdığı bu madde üzerinden hekime ceza verilemeyeceğine dikkat çekerek konuyu yargıya taşıdı.
Aydın 2’nci İdare Mahkemesi ise hekime verilen cezayı hukuka aykırı buldu ve iptal etti.
"HUKUK DERSİ VERİLDİ"
Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, kararın örnek nitelikte olduğunu belirterek “Ceza verilen maddenin yürütmesi durdurulmuştu. Usul, hukuk bilmeyen ve gelişmelerden haberi olmayan idarecilere hukuk dersi verilmiştir. Üyemizin mağduriyetini gideren söz konusu karar, ‘yürütmesi durdurulan’ yönetmelik eki üzerinden kendisine ihtar puanı verilen tüm aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarını yakından ilgilendiriyor” dedi.
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