Hekimler çalıştayı katledilen Ersin Arslan’ın anısına adadı

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

Çalıştay, görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın anısına ithaf edildi. Sendika temsilcileri, yaşanan sorunların münferit değil, sistematik olduğuna dikkat çekerek çözüm için yapısal reform çağrısında bulundu.

Hekim Birliği Genel Başkanı Dr. Hatice Çerçi Balcı, sağlıkta şiddetin hâlâ caydırıcı şekilde cezalandırılmadığını belirtti. Mevcut yasaların saldırganlara cesaret verdiğini ifade eden Balcı, “Şiddeti işleyenler çoğu zaman tutuksuz yargılanıyor. Bu da sağlık çalışanlarında korunmasızlık hissini artırıyor” dedi. Dr. Balcı, şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözlü ve dijital biçimlerinin de doğrudan ceza kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Balcı, “Şiddet faillerine randevu kısıtlaması gibi idari tedbirler değerlendirilmeli. Göstermelik önlemlerle değil, gerçek iradeyle hareket edilmeli” dedi.