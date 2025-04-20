Hekimler çalıştayı katledilen Ersin Arslan’ın anısına adadı

Adana’da düzenlenen sağlıkta şiddet çalıştayında konuşan Hekim Birliği temsilcileri, şiddetin yapısal bir sorun haline geldiğini vurguladı. Hekimler, hem can güvenliklerinin hem de mesleki haklarının tehdit altında olduğunu söyledi.

Hekimler çalıştayı katledilen Ersin Arslan’ın anısına adadı
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Ufuk Sepetci
Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Çalıştay, görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın anısına ithaf edildi. Sendika temsilcileri, yaşanan sorunların münferit değil, sistematik olduğuna dikkat çekerek çözüm için yapısal reform çağrısında bulundu.

Hekim Birliği Genel Başkanı Dr. Hatice Çerçi Balcı, sağlıkta şiddetin hâlâ caydırıcı şekilde cezalandırılmadığını belirtti. Mevcut yasaların saldırganlara cesaret verdiğini ifade eden Balcı, “Şiddeti işleyenler çoğu zaman tutuksuz yargılanıyor. Bu da sağlık çalışanlarında korunmasızlık hissini artırıyor” dedi. Dr. Balcı, şiddetin yalnızca fiziksel değil, sözlü ve dijital biçimlerinin de doğrudan ceza kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Balcı, “Şiddet faillerine randevu kısıtlaması gibi idari tedbirler değerlendirilmeli. Göstermelik önlemlerle değil, gerçek iradeyle hareket edilmeli” dedi. 


Etiketler: #hekim #Adana
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