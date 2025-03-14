Hekimler daha önce de yeni yönetmeliğe tepki olarak kasım, aralık ve ocak aylarında iş bırakmıştı: Aile hekimleri bugün grevde

Yayınlanma: 14.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 04:00

Sağlık sistemindeki eksiklikleri ve aile hekimlerinin yaşadığı problemleri Cumhuriyet’e anlatan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı “Bugün iş bırakıyoruz. Sağlık sistemi tümüyle çökmüş durumdadır. Her gün aile sağlığı merkezlerinde (ASM) daracık koridorlarda milyonlarca yurttaşımıza sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hastalarımız ilaçlarına ulaşamıyor, tedavilerini olamıyor. Randevu bile bulamıyor. Bakanlık ‘5 dakika muayene yeter’ diyor. Hastalarımız müşteri, biz Sağlık Bakanlığı’nın müşteri temsilcisiymişiz gibi memnuniyet puanlarıyla değerlendiriliyoruz. Meslek onurumuz için iş bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

AŞI TEMİN EDİLMİYOR

Çalışma ortamlarının güvensizliğine değinen Kırımlı “Depremin üzerinden iki yıl geçmişken hâlâ deprem bölgesinde yıkılan ASM’ler yenilenmemiş, milyonlarca insan 21 metrekarelik konteynerlerden sağlık hizmeti almaya çalışıyor. Binlerce sağlık emekçisi kışın dondurucu soğukta, yazın kavurucu sıcakta sağlık hizmeti vermeye çalışmaktadır. Sağlıksız ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Yoksulluk sınırına yaklaşmayan ücreti 15 kalem performans denen uygulama ile almaya çalışıyoruz. Ay sonunu görebilmek için iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yarattığı sorunları söylemekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kırımlı, ASM’lerde tıbbi malzeme temininde eksikliklerin olduğunun altını çizerek kanser hastaları için kit gönderilmediğini ve aşı temin edilemediği için bebeklere ve çocuklara aşı yapılamadığını da söyledi.

SAĞLIKÇILARIN EYLEM PROGRAMI

- İstanbul Tabip Odası bugün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 12.30’da basın açıklaması yapacak. İTO şu açıklamada bulundu: “Meslek onurumuz, özlük haklarımız ve halkın sağlık hakkı İçin 14 Mart’ta G(Ö)REVDEYİZ!”

- Ankara Tabip Odası da bugün saat 12.30’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel Önünde eylem yapacak.

- İzmir Tabip Odası ise bugün saat 12.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunacak, ardından 14 Mart Tıp Bayramı hekim yürüyüşüyle saat 13.00’te Tıbbıyeli Hikmet Anıtı’na çelenk sunacak.