Hekimlerden şiddet isyanı: Günde ortalama 80 vaka

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:11

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:11

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde ellerinde pankartlar ve sloganlar eşliğinde toplanan sağlık emekçileri adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, sağlıkta dönüşüm politikalarının ve özelleştirme hamlelerinin şiddet vakalarını arttırdığını söyledi ve “Sağlıkta dönüşüm dediniz, insanları sağlık hakkından mahrum ettiniz. Kamu kurumlarından hizmet alamayan vatandaşı, özel kurumlara mahkûm ettiniz. Geçen sene 3000 hekimin ve birçok sağlık çalışanının yurt dışına girmesine yol açtınız. Giderlerse gitsinler diyerek beyin göçünü teşvik ettiniz. Zaten yetersiz olan sağlık bütçesinin dörtte birini 14 şehir hastanesini yapan inşaat firmalarına aktardınız. Şehir hastaneleri için bu ülkenin 62 milyar dolarını bir hülyanın peşine inşaat şirketlerine gömdünüz. Salgınlarda insanları yalnız bıraktınız. Bu ülkenin 104 binden fazla insanı pandemiye kurban verildi, 600 hekim ve sağlık çalışanının canını kaybettik ve hiçbir şey olmamış gibi davrandınız" diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak

"SON 10 YILDA 110 BİN SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYI"

AKP iktidarının "Sağlıkta dönüşüm" açıklamalarını hatırlatan Kaynar, "Sağlıkta dönüşüm dediniz. Sağlık sistemini tıkadınız. Bu tıkanmanın bu çöküşün tüm sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanlarıymış gibi davrandınız. Hasta ve yakınları ile hekim ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya bıraktınız. Hekimleri, sağlık çalışanları şiddet karşısında savunmasız bıraktınız. Saldırganların sırtını sıvazladınız, saldırganlara cesaret verdiniz. Son 10 yılda 110 bin sağlıkta şiddet olayı oldu. Bu ancak savaş ortamlarının rakamlarıdır. Her gün ortalama 80 tane şiddet olayı yaşanmaktadır. 600’e yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiği sağlık terörünün sorumluluğu kamu idaresindedir ve tüm kayıplarımız adına, bizim iki elimiz yakanızdadır. Bunun hesabı sorulacaktır. Sağlıkta şiddet politiktir ve çok yakında çözülecektir. Siz gidince çözülecektir” ifadelerini kullandı.