Hekimlik andına ‘namus’ ayarı!: Öğrenciler gerçek metinle tepki gösterdi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 20:25

Güncelleme: 28.06.2024 - 20:25

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yapılan değişiklikler, öğrenciler tarafından protesto edildi.

Fakülte yönetimi, Hekimlik Andı'ndan "cinsel yönelim" ifadesini çıkararak "onur" kelimesi yerine "namus" ifadesini getirdi. Bu değişiklik, öğrenciler tarafından etik bir ihlal olarak değerlendirildi.

GERÇEK METİNLE PROTESTO EDİLDİ

Bugün bir grup öğrenci, fakültelerinin önünde toplanarak Hekimlik Andı'nın orijinal metnini okudu. Öğrencilerin okuduğu metnin videosu da kaydedildi. Cumhuriyet'e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Biz şu an resmi olarak hekim değiliz. Bu yemini bizim doğru ya da eksik okumamız bizim açımızdan bir şey teşkil etmiyor. Fakülte yönetiminin metni kırpılmış şekilde okutması bir etik ihlalken, bizler metni olduğu gibi okuyarak bizi çekmek istedikleri etik dışılığa çekilemeyeceğimizi gösterdik."