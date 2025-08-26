Helin’in ölümü mercek altında

İstanbul’da yaşayan iç mimarlık bölümü öğrencisi Helin Uçar’ın (24) evinde ölü bulunmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Genç kadının ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan incelemeyle ortaya çıkacağı belirtildi. Olayın ardından şüpheli kadın ölümleri konusu tekrardan gündeme geldi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 7 ayda 175 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Platform etkin soruşturma çağrısında bulunarak “Helin için etkin bir soruşturma yürütülsün, hiçbir şüpheli korunmasın, hiçbir ihtimal göz ardı edilmesin” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı avukat Şenal Sarıhan “Hem Emniyet güçleri hem cumhuriyet savcılığı, hem de yurttaşlara sorumluluk düşüyor. Herkes yakın çevresinde bu tür bir olay olduğunda kayıtsız kalmamalı, görgü tanıklığı yapmalı. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor” dedi.