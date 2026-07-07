Hem yolu hem de açılışını kendileri yaptı

Ordu Mesudiye ilçesine bağlı Güzle Asarcık Mahallesi sakinleri, yıllardır bekledikleri yolu kamu desteği alamayınca imece usulüyle kendi olanaklarıyla yaptı.

Bir yanda yıllar önce yapılan hizmetlerin tekrar tekrar paylaşılması, diğer yanda ise vatandaşın kürekle, kazmayla yol yapmaya mecbur bırakılması kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Ortaya çıkan bu görüntü, 6360 sayılı kanun ile köylerin tüm hizmet sorumluluğunun belediyelere devredildiği Büyükşehir Yasası sonrası kırsalda yaşanan hizmet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bölgede yaşayan yurttaşlar tamamlanan yolun açılışını kurdele keserek kutladı.