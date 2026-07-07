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Hem yolu hem de açılışını kendileri yaptı

Hem yolu hem de açılışını kendileri yaptı

7.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Hem yolu hem de açılışını kendileri yaptı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yıllardır yol bekleyen Güzle Asarcık Mahallesi sakinleri, kamu desteği alamayınca imece usulüyle yolu kendi olanaklarıyla yaptı. Kurdele keserek açılışını yaptıkları yol, kırsalda hizmet yetersizliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
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Ordu Mesudiye ilçesine bağlı Güzle Asarcık Mahallesi sakinleri, yıllardır bekledikleri yolu kamu desteği alamayınca imece usulüyle kendi olanaklarıyla yaptı.

Bir yanda yıllar önce yapılan hizmetlerin tekrar tekrar paylaşılması, diğer yanda ise vatandaşın kürekle, kazmayla yol yapmaya mecbur bırakılması kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Ortaya çıkan bu görüntü, 6360 sayılı kanun ile köylerin tüm hizmet sorumluluğunun belediyelere devredildiği Büyükşehir Yasası sonrası kırsalda yaşanan hizmet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bölgede yaşayan yurttaşlar tamamlanan yolun açılışını kurdele keserek kutladı. 

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