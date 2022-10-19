“Hemşehrimiz Herodot Haftası” başlıyor

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:06

M.Ö.6. Yüzyıl’ın başlarında Halikarnassos’ta doğan Herodot’un, doğduğu topraklarda anılacak. Bodrum Belediyesi ve Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliği ile hazırlanan “Hemşehrimiz Herodot Haftası” programının tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bodrum Kalesi’nde “Hemşehrimiz Herodot Haftası” tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan, Herodot 3. Yaş Akademisi Üyesi Reyhan Destan, Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Haydar Ali Ulusoy, akademisyenler, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Haydar Ali Ulusoy, “Hemşehrimiz Herodot Projesi; ortak hedefe ulaşmak, Bodrum kentinin tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak konusunda hassasiyet taşıyan bir ekip çalışmasının ürünüdür” diyerek projenin hazırlık aşamasında destek veren herkese teşekkür etti.

Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği Düzenleme Komitesi Üyesi Reyhan Destan ise Hemşehrimiz Herodot Haftası ile ilgili bilgilendirmeler yaparak bu bilimsel çalışmanın önemine değindi.

“KENTLER TARİHLERİYLE VARDIR”

Tanıtım toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarihimize ve tarihteki önemli kişiliklere sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Tarihlerine sahip çıkamayan milletler de kentler de var olamazlar. Ayaklarımızı Herodot gibi sağlam temellere basarsak potansiyelimizin ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliriz, nerede yaşadığımızın farkına varabiliriz. Biz, Herodot’u anmalıyız, araştırmalıyız ve çalışmalar yapmalıyız. Bilimsel temeli olmayan hiçbir şeyin yaşama şansı yoktur; popüler kültüre teslim olur ve yok olur gider. Bu çalışma, bu düşüncenin ürünüdür. Biz de böyle bir Herodot Haftası yapmak istedik. Biz, Herodot’a sahip çıkarsak aynı zamanda kültürümüze de sahip çıkmış oluruz.”

“TARİHİN BABASI HERODOT BODRUMLUDUR”

Herodot ile ilgili bilgiler veren Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm dünyada ‘Tarihin Babası’ olarak bilinen Herodot, Halikarnas’ta dünyaya gelmiş ve yaklaşık 30 yaşına kadar burada yaşamıştır. Kamuya sunduğu eser, tüm dünyaya ışık tuttu. Sahip olduğumuz kültür hazinemizin bir bölümünü de bu topraklarda yaşamış iz bırakmış, tarihe geçmiş kişiler oluşturmakta: Mausolos, Artemisia, Turgut Reis, Dionysos. Bunlar arasından biri tarihte iz bırakmakla kalmamış, ‘Tarih’ kelimesinin de babası olmuş.”

BODRUMLULARA DAVET

Etkinlik amacının Bodrum’un, tüm dünyaya Tarihin Babası Herodot’un doğduğu yer olarak tanınması olduğunu belirten Başkan Aras, “31 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında bütün Bodrumluları bu sempozyum, toplantılar ve panelleri izlemeye davet ediyoruz. Bodrum’un Herodot’a sahip çıkması ve hemşerimiz olduğu bilincini kazanması, Bodrumluların kültürel zenginliklerimizin farkına varması, kentimizin geleceği için çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplanmasıyla devam etti.

8 ülkeden 23 tarihçi akademisyenin yanı sıra, yurt içinden değerli katılımcıların yer alacağı etkinliklerde çalıştaydan sergilere, belgesel gösterimlerinden canlı sunumlara kadar dolu dolu bir program hazırlandı. Herodot’un Bodrum’da dünyaya geldiği ve yaklaşık 30 yaşına kadar burada yaşadığı gerçeğinin altının çizileceği program, 31 Ekim- 6 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.