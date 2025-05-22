Hemşire ve ebelerin yüzde 73’ü iş-aile dengesini kuramıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), hemşire ve ebelere yönelik gerçekleştirdiği “İş ve Aile Hayatı Uyumu” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 10 bin katılımcıyla yapılan ankette, hemşire ve ebelerin yüzde 73’ü iş ve aile yaşamı arasında denge kuramadığını belirtti.

Araştırma, sağlık emekçilerinin uzun ve düzensiz mesai saatlerinin aile hayatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu gözler önüne serdi. Özellikle sık nöbet tutan çalışanların büyük çoğunluğunun bu dengeyi sağlayamadığı ifade edildi.

NÖBET SIKLIĞI VE UZUN MESAİLER DENGEYİ BOZUYOR

Ankete göre, iki günde bir nöbet tutan hemşire ve ebelerin yüzde 88,4’ü, üç günde bir nöbet tutanların ise yüzde 76’sı iş-aile dengesi kurmakta zorlandığını bildirdi. Haftalık çalışma süresi arttıkça bu dengesizlik daha da belirginleşiyor.

Haftada 40 saat çalışanların yalnızca yüzde 36’sı iş ve aile yaşamını dengeleyebildiğini ifade ederken, haftalık 60 saatten fazla çalışanlarda bu oran yüzde 17,9’a kadar düştü.

“HER 5 KİŞİDEN 4’Ü İŞ YERİNDEN DESTEK ALAMIYOR”

Sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı, iş-aile dengesini kurarken kurumlarından destek alamadıklarını dile getirdi. Katılımcıların sadece yüzde 19,68’i bu konuda iş yerinden destek aldığını belirtti. Diğer bir ifadeyle, her 5 sağlık çalışanından 4’ü yalnız bırakılıyor.

İş ve aile dengesini sağlayabilen katılımcıların yüzde 59,2’si çalışma koşullarından memnun olduklarını belirtirken, dengeyi kuramayanlarda bu oran sadece yüzde 8,3 olarak kaydedildi.

“AİLE YILI”NA RAĞMEN AİLESİZ HAYATLAR...

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hemşire ve ebelerin aile hayatı ile iş yaşamı arasında ezildiğini vurguladı. “Çalışma hayatını aile yaşamı ile birlikte bir bütün olarak ele almak önemlidir. Bu denge, çalışanların verimliliğini ve memnuniyetini artırır” dedi.

Doğan, 2024 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğine dikkat çekerek, “Bu yıl aile birliği korunmalı, ebe ve hemşirelerimizin iş ve aile dengesi sağlanmalıdır. Sağlık hizmetlerinin yükünü taşıyan bu emekçilerin insan onuruna yakışır şartlarda çalışması bir tercihten öte zorunluluktur” diye konuştu.