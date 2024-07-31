Heniyye'nin öldürülmesine ilişkin siyasilerden ilk tepkiler

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:45

Güncelleme: 31.07.2024 - 11:16

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Saldırıya Türkiye'den çok sayıda siyasi tarafından tepki gösterildi.

ERDOĞANDAN İLK AÇIKLAMA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniyye'nin uğradığı suikastte hayatını kaybetmesine ilişkin X hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, suikaste ilişkin tepki gösterdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.

Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum.

Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.''

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye’nin hayatını kaybetmesi ile ilgili, "İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

"’Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, ’Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz’ derler.’

Gazze’nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun.

İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehidlikle mükâfatlandırdı.

Merhum Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi; ’Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.’

Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

AKP'Lİ ÇELİK: BİR KERE DAHA GÖSTERDİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU: GAZZE HALKININ ZAFERİNE VESİLE KILSIN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Heniyye suikastine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Davutoğlu Heniyye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

''Gerçek liderler temsil ettiği toplumun kaderini paylaşanlardır.

2006 yılında ABD yönetimi dahil bütün dünyanın açık ve objektif seçim olarak ilan ettiği son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Başbakan olarak atanan, İsrail’in 2009, 2012 ve 2014 saldırılarında işgale karşı direnişe liderlik eden, son soykırımda üç çocuğu ve dört torunu başta olmak üzere yakın aile fertlerini kaybeden değerli dostum ve kardeşim İsmail Heniyye’nin şehadeti kendisinin uğruna hayatını verdiği Filistin halkıyla olan kader ortaklığının işaretidir. 2012 yılında İsrail uçakları Gazze’yi bombalarken evinde görüşüp oradan Şifa hastanesine gittiğimde onun cesaret ve metanetine şahit olmuştum. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti sonrası İstanbul’da görüştüğümüzde “onların diğer Filistinlilerden farkı yok, şehadetleri mübarek olsun” demişti. Geçtiğimiz hafta telefonda görüştüğümüzde de Gazze soykırımına ve Netanyahu’nun ABD kongresindeki konuşmasına karşı aldığım tavır için teşekkür etmişti. Bu sabah Halid Meşal ile görüştüm ve taziyelerimi ilettim. Cenazenin Cuma günü Doha’da kaldırılmasını planladıklarını iletti. Allah şehadetini kabul eylesin ve kahraman Gazze halkının zaferine vesile kılsın.''

KARAMOLLAOĞLU'NDAN TEPKİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapılan suikaste ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajını yayımladı.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Hamas Lideri İsmail Haniye'nin alçak bir saldırı sonucunda şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Haniye, yalnızca Filistin mücadelesinin değil tüm İslam ümmetinin onur simgesi, vakarın cisimleşmiş haliydi. Ailesini bu uğurda kaybetmesine rağmen duruşundan ve cesaretinden hiçbir şey eksilmeyen Haniye'nin mücadelesine şahidiz.

Şehadeti mübarek, mekanı cennet olsun! Kardeş Filistin halkının ve İslam aleminin başı sağolsun!''

FATİH ERBAKAN'TAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan suikaste ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye’nin siyonist İsrail tarafından Tahran’da şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Mücahit İsmail Haniye’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet, Kahraman Filistin halkına başsağlığı dilerim.''

ERDOĞAN'NIN BAŞDANIŞMANI'NDAN İLGİNÇ SÖZLER

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Cemil Ertem suikaste ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şahadeti de direnişe ve katil İsrail’in yok edilmesine katkı sağlayacaktır şüphesiz" dedi.