Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş... O ilde sağlık skandalı: Listede yok yok!

Mersin'de ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda bazı işletmelere operasyon düzenlendi. Bu kapsamda son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu. İşte ayrıntılar...

Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş... O ilde sağlık skandalı: Listede yok yok!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:29

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışması sonucu, son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Son yapılan denetimlerde satış yapan ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanırken; sağlıksız ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Halk sağlığını tehdit eden her durumun 7/24 takipçisi olacağız. Tarsus Belediyesi olarak ekiplerimiz denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.


Etiketler: #Mersin #son kullanma tarihi

İlgili Haberler

Mersin'den dünyaya ihraç ediliyor: Kilosu 100 TL

Mersin'den dünyaya ihraç ediliyor: Kilosu 100 TL
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde haftada 2 gün piyano dinletisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde haftada 2 gün piyano dinletisi
Mersin'de camiden atılan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı

Mersin'de camiden atılan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler