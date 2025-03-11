Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş... O ilde sağlık skandalı: Listede yok yok!
Mersin'de ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda bazı işletmelere operasyon düzenlendi. Bu kapsamda son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu. İşte ayrıntılar...
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışması sonucu, son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Son yapılan denetimlerde satış yapan ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanırken; sağlıksız ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Halk sağlığını tehdit eden her durumun 7/24 takipçisi olacağız. Tarsus Belediyesi olarak ekiplerimiz denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.
Etiketler: #Mersin #son kullanma tarihi
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