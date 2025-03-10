Mersin'de camiden atılan kedi ile 3 yavrusu koruma altına alındı
Mersin'de bir camideki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan ve ardından cemaatin isteği üzerine camiden dışarı atılan anne kedi ile 3 yavrusu, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.
Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve 3 yavrusu için ibadethanenin avlusuna kulübe konuldu.
Bir süre burada beslenen kediler, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Veterinerlerin yakından ilgilendiği kediler, sağlık kontrolünden geçirildi.
SAHİPLENDİRİLECEKLER
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne kedi ve yavruları, bakım sürecinin ardından sahiplendirilecek.
NE OLMUŞTU?
Mersin’de camide vaaz kürsüsünün altına yavrulayan kedi, 'cemaatin ürkmesi nedeniyle' kediler cami avlusuna atılmıştı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Etiketler: #Mersin
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