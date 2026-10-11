Her 10 kız çocuğundan dördü yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında: Eğitime erişimde bir terslik var!

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Her 10 kız çocuğundan 4’ü yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında. Koruncuk Vakfı, #BirTerslikVar diyerek kız çocuklarının eğitime erişimde karşılaştığı engelleri gündeme taşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 2012 yılından bu yana kız çocuklarının karşılaştığı ayrımcılığa ve eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Koruncuk Vakfı, derinleşen sosyoekonomik eşitsizliklerin kız çocuklarının eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine odaklandı.

Eğitimden kopma riskini artıran ekonomik ve yapısal engellere dikkat çeken Koruncuk Vakfı, #BirTerslikVar kampanyasıyla kız çocuklarının eğitime ulaşmaya çalışırken önlerine çıkan engelleri ortaya koydu. Vakıftan, ailesinin yanında yaşayan ancak ekonomik sebepler nedeniyle eğitimden kopma riski taşıyan kız çocuklarına yönelik Aile Yanı Destek Programı ile ilgili de bir çağrıda bulunuldu. Aile Yanı Destek Programı ile 10-18 yaş aralığında, örgün eğitime devam eden ancak sosyoekonomik koşullar nedeniyle eğitime erişimde güçlük yaşayan kız çocuklarına, ailelerinden ayrılmadan kendi ev ortamlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri için bütüncül destek sunuluyor.

Düzenli destekler içeren program kapsamında; öğrencilerin eğitim, ulaşım, harçlık, giyim, kırtasiye, gıda ve hijyen gibi temel gereksinimleri karşılanırken, akademik takiplerle de başarıları destekleniyor. Aynı zamanda rehberlik, aile danışmanlığı ve psikososyal takiplerle hem çocuğun hem de ailenin birlikte güçlenmesi ve eğitimin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

‘DESTEĞİ BÜYÜTMEYE DAVET EDİYORUZ’

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Samuray, farkındalık kampanyasını şöyle anlattı:

“Koruncuk Vakfı olarak yıllardır kız çocuklarımızın haklarına erişmesi ve kendi potansiyellerini keşfetmesi için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, derinleşen ekonomik eşitsizlikler nedeniyle ne yazık ki pek çok kız çocuğunun eğitim yolculuğunda ‘bir terslik var’. Bir kız çocuğu eğitime ne kadar istekli olursa olsun; öğrenmeye ayırabileceği zaman, okula erişim imkânları ve ihtiyaç duyacağı destekler için bu kadar mücadele etmek zorunda kalmamalı. Bağışçılarımız ve destekçilerimiz sayesinde Koruncuk’u kız çocuklarının yaşadığı yerlere, evlerine götürebiliriz. Herkesi, kız çocuklarının ailelerinin yanında eğitimlerine devam edebilmeleri için bu desteği büyütmeye davet ediyoruz.”

Kampanya kapsamında hazırlanan üç farklı reklam filminde, farklı ortamlarda eğitimine devam etmeye çabalayan kız çocuklarının dünyası yansıtılıyor. Filmlerde dış dünyadaki her şey, zaman ve yaşam geri geri akarken kız çocuklarının tüm bu tersliklere karşın yürümeleri ve eğitime tutunma çabaları vurucu bir görsel dille aktarılıyor. #BirTerslikVar kampanyasına destek olma yöntemleri şunlar:

- Eğitimi destekleyin: Aile Yanı Destek Programı kapsamındaki kız çocuklarının eğitim yolculuğuna katkıda bulunarak onların ailelerinin yanında güvenle büyümelerine ve okumalarına destek olmak mümkün.

- Farkındalığı artırın: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde @Koruncuk sosyal medya hesaplarından yayınlanacak kampanya filmlerini #BirTerslikVar etiketiyle paylaşarak mesajın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlanabilir.