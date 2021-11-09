Her çocuk başarılıdır ve okul bize yalan söyler

09 Kasım 2021 Salı, 00:00

Müjdat Ataman da sistemin başarısız saydığı, arka sıralarda kaderine razı olan milyonlarca çocuktan biri olarak büyümüş. Şimdiyse, değişimin başladığı yerin okul olmadığını, evlerimizin içi olduğunu önemle vurgulayan bir eğitimci. Ağlamıyorum Gözüme Eğitim kaçtı isimli kitabında Müjdat Ataman, öğrencileri merak etmekten, öğrenmekten, yaratmaktan, sorgulamaktan alıkoyan eğitim sistemini bir eğitimci olarak mercek altına alıyor ve başarı odaklı bu sistemden kurtulmanın yollarını ebeveynler ve eğitimcilerle birlikte arıyor.

Okul denen sistem, içine aldığı çocukları etiketleyerek ayrıştırmayı çok seviyor. Başarılı, başarısız, tembel, çalışkan, uslu, yaramaz, düzenli, düzensiz, dikkati dağınık, okur, okumaz; her sınıf seviyesinde çocuklar bu kategorilerden birine yerleştiriliyor. Başarılı çekmecesine alınan çocuklar, “daha da başarılı olmalı çıtası” altında eziliyor; başarısız çocuklar çekmecesinde olanlar, boynunu eğip bekliyor.

“Eğitim, çocuğumun, öğrencimin içindeki coşkuyu, yaratıcılığı, sevgiyi, dünyaya duyduğu ilgiyi öldürmesin; çünkü insan bir sayı, hayat da bir şık değil” diyen ebeveynler, öğretmenler ve hayata dair heyecanını hiç yitirmeyenler; bu kitap sizin için. Okuyun, hep birlikte değiştirelim.

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Müjdat Ataman, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde, yan alan Türkçe Öğretmenliği alarak tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde Yaratıcı Drama alanında yaptı. Devlet ve ardından özel okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi’nin kurulusunu ve başkanlığını yürüttü. Ezilenlerin Tiyatrosu, sınıfta yaratıcılık, alternatif eğitim, öğretmen mesleki gelişim eğitimleri konuları üzerinde çalışıyor. Bu konularda eğitim kurumları, sanat akademileri, dernekler ya da çeşitli kuruluşların gereksinimlerine yönelik atölyeler gerçekleştiriyor. Yaratıcı Yazma İçin Yaratıcı Drama, Yaratıcı Türkçe Dersleri, Eğitim Gerçeğimiz, 112 Öğretmenliğime Notlar, Açılın Ben Öğretmenim, Açılın Ben Çocuğum kitaplarının yazarıdır. Ayrıca TTK onaylı 4 Sınıf Türkçe kitabı yazarlarındandır. “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar”, “Yasayan Dersler”, “Sınıfta Yaratıcılık”, “Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılması” konularında bildiriler sundu ve seminerler verdi. Halen çeşitli süreli yayınlarda eğitim politikaları üzerine yazılar yazıyor. İstanbul’da Fide Okulları’nda Genel Müdür olarak görevine devam ediyor.