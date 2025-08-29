Her depremde sınıfta kalıyorlar! GSM altyapılarındaki sorunlar Meclis gündeminde

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, GSM operatörlerinin yıllardır milyarlarca lira kar açıklamasına rağmen afet anlarında ayakta kalacak kalıcı altyapı yatırımlarını yapmadığını belirterek, "On yıllardır yaşanan sayısız felakete rağmen şirketler aynı sorunların tekrar etmesini engelleyecek yapısal çözümler üretmiyor. Bunun yerine olay sonrası bölgeye geçici mobil baz istasyonları göndererek günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bu yaklaşım insan hayatıyla alay etmektir" dedi. Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Arslan, Türkiye’nin afetler sırasında yaşadığı iletişim altyapısı çöküşünü ve baz istasyonlarındaki yetersizlikleri TBMM gündemine taşıdı. Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, hem ulusal ölçekte hem de Eskişehir özelinde yaşanan ihmalleri eleştirdi.

"Sındırgı depreminde de, Seyitgazi yangınında da iletişim çöktü"

Türkiye’nin dünyanın en yüksek deprem riski taşıyan ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, her felakette aynı manzarayla karşılaşıldığını ifade eden Arslan, "Balıkesir Sındırgı depreminde olduğu gibi, Eskişehir Seyitgazi’de 10 canımızı yitirdiğimiz yangında da iletişim altyapısı çöktü. Vatandaşlarımız yakınlarına ulaşamadı, koordinasyon aksadı, arama-kurtarma faaliyetleri ciddi şekilde etkilendi. Bu tablo artık kronikleşmiş bir sorun haline geldi" ifadelerini kaydetti.

''HALK SAĞLIĞI DİKKATE ALINMIYOR''

Arslan, sadece afetlerde değil, günlük yaşamda da baz istasyonu uygulamalarının halkın sağlığı ve güvenliği dikkate alınmadan yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de Hacı Bektaş Veli Cemevi’nin çatısına kurulan baz istasyonu, halkın tepkisi üzerine kaldırılmak zorunda kalındı. Ancak bu olay bize, toplumsal rızanın ne kadar önemli olduğunu açıkça gösterdi. Bugün mahalle aralarında, cami çatılarında, apartmanların dibinde pıtrak gibi kurulan istasyonlar yurttaşlarımızın kaygılarını artırıyor. Rant uğruna kamu sağlığı ve toplumsal huzur göz ardı ediliyor."

CHP’li Arslan, GSM operatörlerinin yıllardır milyarlarca lira kâr açıklamasına rağmen afet anlarında ayakta kalacak kalıcı altyapı yatırımlarını yapmadığını ifade ederek, "On yıllardır yaşanan sayısız felakete rağmen şirketler aynı sorunların tekrar etmesini engelleyecek yapısal çözümler üretmiyor. Bunun yerine olay sonrası bölgeye geçici mobil baz istasyonları göndererek günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bu yaklaşım insan hayatıyla alay etmektir" dedi.

Afetlerde iletişim altyapısının ayakta kalması insan hayatı açısından vazgeçilmez olduğunu kaydeden Arslan, "Ancak kamu, gerekli yatırımların yapılmasına seyirci kalıyor. Bu, tercih değil; anayasal ve vicdani bir sorumluluk ihlalidir. Denetim ve düzenleme yetkisini kullanmak zorunluluktur" dedi.

''KÂRLARINA RAĞMEN...''

Arslan, Bakanlıktan şu sorulara yanıt talep etti:

-Son 10 yılda afetlerde GSM altyapısının devre dışı kaldığı olay sayısı ve ortalama kesinti süresi nedir?

-Operatörler afetlerde teknik kriterlere uymadıysa hangi yaptırımlar uygulanmıştır?

-Ulusal dolaşım (roaming) neden hayata geçirilmemektedir?

-Operatörlerin kârlarına rağmen afetlere dayanıklı altyapıya ayırdığı bütçe nedir?

-Türkiye genelinde baz istasyonlarının afetlere dayanıklılık oranı nedir?