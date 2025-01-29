Her üç kişiden biri risk altında: 40 bin kişi ölebilir
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde önceki gün meydana gelen 4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı sonrası kentte deprem riski yeniden gündeme geldi.
Uzmanların büyük deprem beklediği Bursa’nın Gemlik ilçesinde Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren gazetemize konuştu.
Gemlik’in Gölcük depremini yakından hissettiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığını belirten Deviren, “Gemlik yapı olarak çanak biçiminde ve bu durumunun yarattığı coğrafi zorluklar yüzünden süreç hızlı ilerleyemiyor” dedi. 120 bin nüfusu olan Gemlik’in Bursa’daki en riskli ilçe olduğuna dikkat çeken Deviren, “Araştırmalar, 7’den büyük depremde Gemlik’te 40 binden fazla kişinin yaşamsal riski olduğunu ortaya koyuyor. Yani her üç kişiden birisi risk altında” ifadelerini kullandı.
Deviren, “İlçenin zemini büyük ölçüde alüvyon. Sıvılaşma çok yüksek. Olası depremde viyadüklerin yıkılma ihtimaliyle 24 saat Gemlik’e girilemeyebilir. İlçemizi yeniden planlamak ve yurttaşlarımızı riskli yapılardan kurtarmak istiyoruz. Kurumlar arası işbirliğinin yapılması gerekiyor” dedi.
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