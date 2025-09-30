Her yıl tartışılan soru yine gündemde... Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Kış saati uygulaması 2025 yılında yeniden gündemde. Her yıl sonbahar aylarında yurttaşların aklına aynı soru geliyor: “Türkiye’de saatler geri alınacak mı, kış saati uygulaması başlayacak mı?” Özellikle Avrupa ülkelerinde ve ABD’de uygulanan saat değişiklikleri nedeniyle Türkiye’de de kafa karışıklığı yaşanıyor. İşte Türkiye’de saat uygulaması hakkında en güncel bilgiler…

AVRUPA VE ABD’DE SAATLER GERİ ALINACAK

2025 yılında Avrupa ülkeleri, 26 Ekim Pazar gecesi saat 03.00’te yaz saati uygulamasını sona erdirecek ve saatlerini bir saat geri alacak.

ABD’de ise bu geçiş 2 Kasım Pazar sabahı yapılacak. Böylece Avrupa ve Amerika kıtalarında kış saati uygulaması devam edecek.

TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de ise durum farklı. 2016 yılında alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Bu nedenle Türkiye’de saatler yılda iki kez ileri ya da geri alınmıyor.

Amaç gün ışığından yıl boyunca en verimli şekilde yararlanmak.

TÜRKİYE’DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI VAR MI?

Hayır, Türkiye’de kış saati uygulaması yok. Ülke genelinde sabit saat uygulaması devam ediyor. Bu sistem sayesinde yıl boyunca saatlerde değişiklik yapılmıyor.

SAATLER NEDEN GERİ ALINMIYOR?

Türkiye’nin aldığı kararın temel nedeni enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha uzun süre faydalanmak. Özellikle iş hayatı, okul saatleri ve günlük yaşamın aksamaması için bu uygulama kalıcı hale getirildi.

TÜRKİYE’DE SABİT SAAT UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye’de sabit saat uygulaması 2016 yılından itibaren yürürlükte. Bu tarihten itibaren yaz saati her yıl olduğu gibi ileri alınmış ve sonrasında geri alınmamıştı. Yani son dokuz yıldır Türkiye’de saatler geri alınmıyor.

2025 YILINDA TÜRKİYE’DE SAATLER DEĞİŞECEK Mİ?

Hayır. 2025 yılında da Türkiye’de saatler geri alınmayacak. Türkiye, kış saati uygulamasını tamamen kaldırmış durumda ve sabit saat düzenlemesine devam ediyor.