“Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum”

“Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum”
“Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum” 36 yıldır oturarak uyuyor...
Video Haberler
- “Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum”
- Uzmanlar uyarıyor: 'Besin alerjileri, giderek artıyor'
- Doğa Parkı sakinlerinin ilginç serinleme yöntemi
- Meyve sebze yıkarken dikkat edin!
- Dünyanın en eski ve en küçük memeli hayvanı!
- Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen adamın hayat hikayesi
- 'Dünya Kebap Günü'nde mevsimlik işçilere kebap dağıtıldı
- Kan sulandırıcı kullananlar dikkat!
- Uyurken seçilecek yastığa dikkat
- 30 yıllık anahtarcı isyan etti
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’
- Bahçeli’nin dilinin altındaki iki isim
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP'li ismin yanıtına bakan bir daha baktı!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- Fenerbahçe deplasmanda avantajı kaptı!
- Trabzonspor'da 'Kürtçe' krizi!
- Hülya Avşar: Günah keçisi ilan edildim, suçum yok
- Maden açmak için 47 bin yıllık tarihi patlattılar!