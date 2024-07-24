“Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum”

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“Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum” 36 yıldır oturarak uyuyor...

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2024 Çarşamba, 13:04

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