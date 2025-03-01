HES elektrik hattı tesisi ihalesini kazanan şirketler, kamu ihaleleriyle bilinen Kolin’e bağlı: Yusufeli rant kapısı oldu

Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2025 - 04:00

Artvin Yusufeli’nde iktidara yakın şirketlere verilen ihalelere bir yenisi daha eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 28 Kasım’da Yusufeli’nde elektrik hattı tesisi işi yapımı için ihaleye çıktı.

Yalnızca iki şirketin teklif sunduğu ihaleyi 849 milyon 555 bin TL’ye Kolin Elektrik ve Armin Elektrik adlı iki şirket aldı. İki firma da aldığı kamu ihaleleriyle bilinen Kolin’in alt şirketleri. Kolin’e bağlı şirketlerin Yusufeli Hidroelektrik santralı (HES) irtibatları elektrik iletim hattı ve komple tesis işi yapacağı ifade edildi.

Armin Elektrik şu ana kadar 28 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 2 milyar 766 milyon 648 bin TL. Kolin İnşaat da 2011 yılından bu yana 59 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 30 milyar 318 milyon 414 bin TL.

İHALELER YANDAŞA

Geçen aylarda 10. Bölge Trabzon Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü, Yusufeli Barajı relokasyon yolları 1 kısmında bulunan T14 tüneli için servis yolu yapımı için ihaleye çıkmış ve pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 169 milyon 700 bin TL’ye Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi almıştı.

Yusufeli’nde yapılan baraj ihalesini iktidara yakınlığıyla dikkat çeken Limak, Cengiz ve Kolin İnşaat aldı. Yusufeli’nde en çok ihale Limak İnşaat’a gitti. Yusufeli’nde 10 kamu ihalesi alan Limak İnşaat’ın ihalelerinin toplam sözleşme bedeli 4 milyar 311 milyon 664 bin TL. Limak, baraj ve HES inşaatı ile baraj ve HES’in geçici bağlantı yolları, ulaşım tünelleri inşa etti. Kolin İnşaat ise Yusufeli’nde yapımı planlanan üç projenin ihalesini aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 1 milyar 823 milyon 883 bin TL.