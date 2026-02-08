HES projesine itiraz: ‘Planlanan istenen HES iptal edilsin’

Giresun Güce’deki, Tekkeköy ile Yukarıboynuyoğun köyleri arasında, Özlüce (Gelevera) Deresi sınırları içerisinde yapılması planlanan “yiğit regülatörü ve hidroelektrik santralı” projesinin iptal edilmesi istendi.

Tekkeköy ve Yukarıboynuyoğun köylerindeki yurttaşlara avukat katılımıyla projeye verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararına itiraz toplantısı yapıldı. Köy halkı adına açıklama yapan Hüseyin Özdemir, “Bu proje yalnızca bir enerji yatırımı değil. Bu proje, bir köyün suyuna, yaşamına, tarihine ve geleceğine müdahale” diye konuştu.