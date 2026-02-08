HES projesine itiraz: ‘Planlanan istenen HES iptal edilsin’

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Giresun’un Güce ilçesinde, Tekkeköy ile Yukarıboynuyoğun köyleri arasında Özlüce (Gelevera) Deresi üzerinde yapılması planlanan “Yiğit Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı” projesine karşı köylüler, ÇED olumlu kararının iptali için itiraz toplantısı düzenledi.

Giresun Güce’deki, Tekkeköy ile Yukarıboynuyoğun köyleri arasında, Özlüce (Gelevera) Deresi sınırları içerisinde yapılması planlanan “yiğit regülatörü ve hidroelektrik santralı” projesinin iptal edilmesi istendi.

Tekkeköy ve Yukarıboynuyoğun köylerindeki yurttaşlara avukat katılımıyla projeye verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararına itiraz toplantısı yapıldı. Köy halkı adına açıklama yapan Hüseyin Özdemir, “Bu proje yalnızca bir enerji yatırımı değil. Bu proje, bir köyün suyuna, yaşamına, tarihine ve geleceğine müdahale” diye konuştu.

