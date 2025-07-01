İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya gözaltına alındı. Peki, Heval Savaş Kaya kimdir, kaç yaşında? İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya neden gözaltına alındı?





HEVAL SAVAŞ KAYA KİMDİR?

Heval Savaş Kaya, lise eğitimini Ağrı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 2002 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını da tamamlayan Kaya, ikinci yüksek lisans eğitimine ise halen devam etmektedir.

Mesleki Kariyer

Hukuk fakültesinden mezuniyetinin ardından uzun bir süre serbest avukatlık yapan Heval Savaş Kaya, özellikle hukuk alanındaki donanımıyla dikkat çekmiştir.

Siyasi Hayatı

Siyasete genç yaşlarda atılan Kaya, kariyerine SHP (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) ile başlamıştır. SHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı, İl Sekreterliği ve İl Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılarak siyasi kariyerine burada devam etmiştir. CHP bünyesinde de çeşitli kademelerde görev almıştır.

Sivil Toplum Faaliyetleri

Heval Savaş Kaya, 2010-2013 yılları arasında İzmir Ağrılılar Derneği Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2013 yılından bu yana Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) İş Geliştirme Komisyonu Üyeliği görevine devam etmektedir. Ayrıca, 2014 yılından itibaren İzmir Golf Kulübü Başkanlığı’nı da sürdürmektedir.

Belediye Görevi

Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İZBETON A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlenmiş ve burada uzun bir süre görev yapmıştır.

Özel Yaşamı

Heval Savaş Kaya evli ve bir çocuk babasıdır.