Heybeliada’nın simgesi dev bayrak direği şiddetli rüzgara dayanamadı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar nedeniyle Heybeliada’da deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, adanın zirvesinde dalgalanan bayrak direği, etkili olan fırtınanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü.

Direğin çocuk parkına yakın bir bölgeye devrilmesi ve olay anında çevrede kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti.

Şiddetli hava muhalefeti sonucu kullanılamaz hale gelen bayrağın direği belediye ekipleri tarafından yerinden kaldırılarak güvenlik önlemleri alınırken; yetkililer olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.