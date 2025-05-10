Heyelan riskli bölgede tehlikeli çalışma: Faciaya davetiye

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 07:52

İlçede heyelan riski taşıyan bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri dağın tepesinde kaya parçalıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu gündüz saatlerinde yapılan çalışmalarda kaya parçaları tepeden karayoluna yuvarlanıyor.

Devam eden çalışmalarda güvenlik olarak yol kenarına büyük kaya parçaları istinat olarak konurken, tepeden aşağıya yuvarlanan kaya parçaları yurttaşları tedirgin ediyor. Heyelan riski taşıyan bölgede yapılan çalışmalarda elde edilen kaya parçalarının Yeni organize sanayi bölgesine taşındığı iddia edildi. Yoldan araçlarıyla geçenler zaman zaman kaya parçalarının yola doğru yuvarlanışını cep telefonlarıyla kaydetti.