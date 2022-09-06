Heykele tırmanan çocuk, 3 metreden düşüp yaralandı

Bolu'da, Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu heykeline tırmanan Kerem B. (7), 3 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.

DHA
06 Eylül 2022 Salı, 17:54
Heykele tırmanan çocuk, 3 metreden düşüp yaralandı
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Kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda, 6 Eylül saat 16.00 sıralarında, Kerem B., oyun oynarken Köroğlu heykeline tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kerem'in düştüğünü fark eden annesi ve teyzesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, çocuğa ilk müdahalede bulundu.

Hafif yaralandığı belirlenen Kerem, ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerem sedyeye yatırılırken, ikiz kız kardeşi ise ağlayarak teyzesine sarıldı.


HEYKEL Çocuk Hastane

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