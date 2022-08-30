Hurdalardan 650 kilogramlık Van Kedisi heykeli yapıldı

30 Ağustos 2022 Salı, 12:00

Ülkesinden 2007'de ayrılarak yerleştiği Irak'ta 9 yıl kalan, daha sonra Türkiye'ye yerleşen Ali Mutii, Selimbey Mahallesi'nde kurduğu atölyede heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye devam etti. Hurdacılardan topladığı demir parçalarını kullanarak yaptığı eserlerle dikkati çeken Mutii, bir ay önce de inşaat demirleri, vida, zincir, çivi, disk, motor parçaları, su tesisatı malzemeleri gibi parçalarla Van kedisi heykeli yapmaya başladı.

Geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla belediye ekipleri tarafından vinç yardımıyla atölyeden alınarak Sanat Sokağı'na yerleştirilen ve gözleri farklı renklerle ışıklandırılan heykel, kent sakinlerinin yanı sıra tatillerini Van'da geçiren İranlı turistlerin de ilgi odağı oldu.

6 BİN 800 PARÇA MALZEME

Demire şekil vererek yaptığı Van kedisi heykelini görenlerden güzel tepkiler aldığını anlatan Mutii, "Tüm demir parçalarını hurdacılardan topladık. Atık malzemelerin metal aksamlarını doğal hallerinde kullanarak kaynak makinesi ve el aletleri yardımıyla heykele dönüştürdüm. Oldukça güzel ve gösterişli bir eser oldu. İlerleyen zamanlarda farklı figürler yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.