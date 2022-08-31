Akçakoca'da Ceneviz Kalesi'ndeki asker heykelinin kaybolan baltası aranıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde temsili olarak tarihi kaleyi koruyan Cenevizli askerin heykelinin elindeki baltanın kaybolması üzerine çalışma başlatıldı.

AA
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:26
Akçakoca'da Ceneviz Kalesi'ndeki asker heykelinin kaybolan baltası aranıyor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, UNESCO tarafından 2013'te Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ceneviz Kalesi'nin girişindeki asker heykelinin elindeki baltanın olmadığını fark edenler, durumu belediyeye bildirdi.

Bölgede inceleme yapan belediye ekipleri, kaybolan baltanın bulunması için polisten destek istedi.

Polis baltanın çalınmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.


Düzce AKÇAKOCA Asker

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