‘Hiç kullanmadım’ demişti: Mehmet Akif Ersoy’un ‘uyuşturucu testi’ sonuçlandı

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” ile suçlanan şüphelilerden eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucu ‘pozitif’ çıktı.

Ersoy ile birlikte spiker Ela Rumeysa Cebeci ve Mustafa Manaz'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Spiker Meltem Acet'in ise testi negatif çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı sonuçlara göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç numuneleri alınan isimlerin analiz sonucu şu şekilde oldu:

UYUŞTURUCU KULLANMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıkmıştı. Ersoy ifadesinde, “Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir" demişti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci ise Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda yer aldığına dair iddiayı yalanlamıştı. Cebeci, "Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.