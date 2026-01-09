Dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan bir tartışma tepkilere neden oldu.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de yaptığı konuşmada “Yıllarca, on üç yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün ‘Aleviler öldürülüyor’ diye ortalığı ayağa kaldırıyor” ifadelerini kullandı. Usta’nın bu ifadelerine ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tepki gösterdi.

"BU DİLİN NEYE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"

Sonrasında tepkiler büyüdü ve bir tepki de CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel'den geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yüksel, "Bu sözler, Meclis kürsüsünden kurulmuş son derece yakışıksız ve alenen mezhepçidir. Bugün cihatçı çeteler, Alevileri “mürted” diye etiketleyip katliamları meşrulaştırmaya çalışırken; bu dili pervasızca kullanmak “fikir-zikir” dedirten bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Biz ta Kerbela’dan biliyoruz; Maraş’ta, Madımak’ta bu dilin neye dönüştüğünü biliyoruz. Aleviye “katli vacip” muamelesi yapan zihniyeti yakından tanıyoruz. Bu topraklarda Aleviler susarak değil, ağır bedeller ödeyerek var oldu.

Bu tür ifadeler yaralarımızı kanatır, ayrımcı-mezhepçi zihniyeti yeniden üretir ve hâlihazırda Suriye’de Alevilere yönelik şiddeti meşrulaştıran iklime de hizmet etmekten başka bir işe yaramaz. Hiçbir halkın acısı mezhepsel kategorilere ayrıştırılarak tartışılamaz. Ülkemizin de Suriye’nin de ihtiyacı mezhepçilik değil; barış, eşit yurttaşlık ve yaşam hakkına koşulsuz saygıdır" ifadelerini kullandı.