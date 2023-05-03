Hıdırellez ateşi Buca Cezaevi alanında yanacak

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:37

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:37

İzmirliler, baharın başlangıcı ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen Hıdırellez’i eski Buca Cezaevi alanında birbirinden güzel konser ve etkinliklerle kutlayacak. 5 Mayıs saat 18.00’de başlayacak kutlamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Buca Cezaevi alanının parka dönüştürülerek halkın kullanımına açılması ile ilgili yeniden bir çağrı yapacak.

"BUCA CEZAEVİ ALANI İŞLEVSEL BİR PARKA DÖNÜŞSÜN"

Yıllardır atıl ve boş bir şekilde bekleyen eski Buca Cezaevi alanını 35 Yaşayan Park projelerinden birine dönüştürmeyi istediklerini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “69 bin metrekarelik alanın birçok farklı işleve sahip bir parka dönüştürülerek İzmirlilerin kullanımına açılmasını hedefliyoruz. Hazırladığımız planda park çocuk oyun alanı, spor alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, çay bahçesi, semt pazarı, birçok çayır ve meydandan oluşan sosyal bir alan hâline gelecek. Ayrıca alanda panayır ve festival, açık hava atölyeleri, mini fuar alanı, açık hava konser ve tiyatroları, kent sofrası gibi birçok etkinlik düzenlenebilecek. Tüm bunların yanı sıra parkın olası bir afette toplanma alanı olarak da kullanılmasını amaçlıyoruz. Sesimizi duyurmak için bir kez daha 5 Mayıs’ta tüm İzmirlileri Buca Cezaevi alanına davet ediyorum” dedi.

HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANACAK

Eski Buca Cezaevi alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama renkli anlara ev sahipliği yapacak. 18.00’de başlayacak etkinlikte sokak sanatçıları performanslarını sergileyecek. Ayrıca alanda film gösterimi de olacak. Kutlamada DJ Uğur Ablak ve Tepecik Orkestrası sahne alacak.