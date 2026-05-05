Hıdırellez İstanbul’da coşkuyla kutlandı

İBB, kadim gelenek Hıdırellez Günü’nü Bakırköy’deki Çırpıcı Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle kutladı.

İnanışa göre Hıdırellez Günü, Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün. Çırpıcı’da İstanbulluları bir araya getiren şölende fotoğraf alanı, ikramlar, ritüllerin gerçekleştirildiği alanlar, Nahıl Direği, dileklerin bağlanacağı gül ağaçları yer aldı.

Aynı zamanda yarışmalar düzenlendi, geleneksel oyunlar oynandı.

Etkinlik alanının kapıları 15.00’te açılırken girişte misafirlere hediye dağıtımı yapıldı. 17.00’de düzenlenen ilk konserle birlikte misafirlere lokma ve reyhan şerbeti ikramı sunuldu. Şölende çok sayıda sanatçı sahne alırken yurttaşlar da müziklere ve dans gösterilerine eşlik etti. Etkinliğe gelenler, dileklerini asarken “Ekrem Başkanımın kurtulması ve cumhurbaşkanı olması” yazılı not dikkat çekti. ANKA Haber Ajansı’na konuşan yurttaşlar, “Çok eğlendik. İlk defa geldim. Çok güzel. Hiç oturmadım. Hep oynadım. Daima isteriz şenlikler. Biz halk oyunları ekibiyiz. Eğleniyoruz, bahar geldi. Sağlık, huzur diliyorum” dedi.

TUTUKLU GÜNEY’DEN “ADALET” TALEBİ

Beşiktaş’ta da Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yurttaşlar, yakılan ateş üzerinden atladı, dilekler tuttu. Kasımpaşa’da düzenlenen şölen için tutuklu bulunduğu Silivri’den mesaj gönderen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Bu buluşma baharın müjdesi, toprağın bereketlenmesi ve gelecek özgür günlerin habercisi olsun. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Beyoğlu Belediyemiz 6 Mayıs’ta Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda kutlamalar yapacak, komşularımın neşesi Silivri’ye kadar ulaşır, hissederim. Eğlenin doyasıya, sizleri çok özledim. Benim ise bu gece en büyük dileğim: Adalet. Aileme sarılmak. Hıdırellez kutlu olsun dostlarım, komşularım. Hak’tan dileğim cümlemizin dualarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

“İÇİMİZDE ÇİÇEKLER AÇSIN”

Akşam saatlerinde Çırpıcı’daki programa katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, alandakilerin “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları eşliğinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Biz 31 Mart’ta umuda doğru büyük bir adım attık. Sonrasında bir sürü badireler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz ama Allah’ın izniyle hepsini aşacağız. Bugün burada ‘umut burada’ demek için buluştuk. Dilekler dileyeceğiz. Benim ve biliyorum ki sizlerin de en büyük dileği Ekrem Başkanımıza, tüm yol arkadaşlarımıza kavuşmak; adaletle, eşitlikle aydın yarınlara kavuşmak ve inanın, başaracağız. Ekrem Başkanımıza kavuştuğumuz gün burada yeniden buluşacağız. Mutlaka bu millet ile Ekrem, tekrardan buluşacaktır. Burada olduğunuz için, hep birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğe katıldığınız için, bizleri hiç yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Sevginiz ve desteğinizden güç aldık, bundan sonra da sevginize, desteğinize layık olacağız. Bugün isteklerimizi Allah’tan dileyelim, Hıdırellez vesile olsun. Gönlünüzdeki tüm dilekleriniz yeşillensin, içimizde çiçekler açsın. Sağlık, iyilik ve güzellik bizimle olsun. Hızır ve İlyas buluşsun, kederi alsın götürsün. Neşemiz ve birliğimiz daim olsun.”

Konuşmanın sonunda yurttaşlar, “Her şey çok güzel olacak” sloganı atarken program dans gösterileri ve konserlerle devam etti.