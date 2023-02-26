Hıfzı Veldet Velidedeoğlu özlemle anıldı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 04:00

Gazetemizde 50 yıl boyunca köşe yazıları kaleme alan Velidedeoğlu için düzenlenen törene Velidedeoğlu’nun torunu Haluk Velidedeoğlu ve Kadıköy Kartal, Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ADD yöneticileri ve üyeleri, CHP Üsküdar İlçe Örgütü üyeleri katıldı.

İSVİÇRE VE İTALYA’DA EĞİTİM

Türkiye’nin tanınan birçok hukukçusunun hocası olan Velidedeoğlu, 24 Ağustos 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1924 yılında Trabzon Lisesi’nden ve 1928 yılında Ankara Üniversitesi Adliye Hukuk Mektebi’nden (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) mezun oldu. Açılan sınavı kazanarak hukuk doktorası yapmak üzere devlet bursu ile İsviçre’ye gönderildi. İsviçre’de Nevchatel Hukuk Fakültesi’nde doktora sınavını vererek hukuk Doktoru unvanını kazandı ve oradan İtalya’ya geçerek Roma Hukuk Fakültesi’nde ceza hukuku konusunda yüksek ihtisas yaparak sertifika aldı.

1959 yılında “Kat Mülkiyeti Kanunu” ön tasarısını hazırlayan 1965 yılında kanunlaştırıldı. 1960 İhtilali sonrasında kurulan Kurucu Meclis’te Millî Birlik Komitesi Temsilciliği yaptı ve aynı Meclis’te 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonun üyeliğini yürüttü. 1961 Anayasası için tasarı hazırlayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri İsmet Giritli, Tarık Zafer Tunaya, Hüseyin Nail Kubalı, Sıddık Sami Onar, Naci Şensoy ve Ragıp Sarıca ile görevini tamamladıktan sonra kurucu meclisteki görevinden ayrıldı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne döndü.

YAŞAMI BOYUNCA HEP ÜRETTİ

Velidedeoğlu yaşamı boyunca birçok eser üretti, binlerce yazı ve makale yayımladı, araştırma ve röportajları gazetelerde basıldı. Ülke tarihinde az sayıda bilim insanının sahip olduğu Ordinaryüs Profesör unvanını 1948 yılında kazanan Velidedeoğlu 1975’te üniversiteden emekli oldu ancak akademik çalışmalarına yaşamını yitirene dek devam etti. Velidedeoğlu, 24 Şubat 1992’de hayatını kaybetti.