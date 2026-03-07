Hilafetçi Hizbuttahrir'in ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde sohbet halkaları oluşturduğu öğrenildi: Paralel hilafet eğitim sistemi kurmuşlar!

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir, Cumhuriyet’in laik niteliğini belirleyen 3 Mart Devrim Yasalarının 102. yıldönümünde yurdun 50 farklı bölgesinde “Hilafet sadece bir tercih değil şeri ve siyasi zorunluluktur” başlıklı hilafet toplantıları düzenledi. İzmir’den Van’a uzanan toplantı ağı, Hizbuttahrir’in geniş bir sahada örgütlendiğini gözler önünde serdi.

ÇALIŞMALARI GENÇLERE YÖNELİK GENİŞLETTİ

Hizbuttahrir, geçen yıl diğer cemaatlerle işbirliğine girişti. Örgütün bu işbirliklerle, İsrail’in Gazze’de uyguladığı ablukanın yarattığı öfke ve kızgınlığı kullanarak, kendisini diğer cemaatlerin üst çatısı olarak kabul ettirmeye çalıştığı belirtiliyor. Bu görüşmelerin ardından örgüt, gençlere yönelik de çalışmalarına hız verdi. Hizbuttahrir; Türkiye yapılanması Köklü Değişim Dergisi’nin gençlik yapılanması aracılığıyla yurt genelinde “Neslini ve geleceğini İslam ile koru” adlı bir kampanya düzenledi.

GENÇLERE HİLAFET ÇAĞRISI YAPILDI

Söz konusu kampanya kapsamında örgüt; 25 ilde stant açtı ve 50 bin broşür dağıttı. Bu çalışmaların yanı sıra kapmanya kapsamında örgüt; Adana, Ankara, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa ve Yalova’da “Laikliğin gölgesinde kaybolan nesil: Kimliğimizi kim çaldı?” gibi başlıklarla paneller düzenledi. Panellerde gençlere; laik/seküler yaşamın “ahlaksızlık” getirdiği, yükselişin “İslamlık” dininde olduğu, bunun için Râşîdihilafet Devleti’nin (4 halife dönemi) kurulması gerektiği aktarıldı.

‘FETİH VE GENÇLİK” KONFERANSLARI

Bu kampanyanın yanı sıra örgüt geçen yıl “Fetih ve gençlik” başlıklı bir panel de düzenlendi. Kampanya kapsamında 25 ilde açılan stantlarda 30 bin broşür dağıtıldı. Kampanya kapsamında; Adana, Ankara, Bursa, Düzce, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Kocaeli’nde “İstanbul’un fetihinden Gazze’ye: İman, direniş, zafer” gibi başlıklara panaller düzenledi. Söz konusu kampanyanın sonunda ise örgüt İstanbul’da “İstanbul-Kudüs-Roma fatihleri bekliyor” başlıklı büyük bir konferans gerçekleştirdi. Söz konusu konferansta gençlere “Gazze kınamakla değil, ordularla kurtulur. 57 lider 1 halife etmiyor. Mehmetçik Gazze’ye, ordular Aksa’ya” pankarttı tutturuldu.

HER KADEME İÇİN AYRI EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Bu çalışmalarla yetinmeyen Hizbuttahrir’in paralel bir eğitim sistemi kurduğu da ortaya çıktı. Örgüt; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademeleri için ayrı ayrı eğitim çalışmaları geliştirdi. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerine yönelik oyun atölyeleri kurularak temel Kuran, inanç ve ibadet eğitimleri düzenleniyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik “iman, kulluk, ahlak, ümmet ve toplum” bilinci aşılanacak biçimde eğitimler verilerek sohbet halkaları oluşturuluyor. Lise öğrencileri için de “İrfan serisi” adlı bir öğretim izlencesi takip ediliyor. Bu izlence kapsamında çocuklara Kuran merkezli düşünme aşılanıyor. Üniversite kademesinde ise “inanç-düşünce-amel (Dinsel ceza veya ödüllendirme konusu olan her türlü iş ve davranış)” bütünlüğü içinde “ümmet” hedefli bir eylemlilik tasarımı uygulanıyor.

İZMİR’DEN DİYARBAKIR’A ÜNİVERSİTELERDE DE ÖRGÜTLÜ

Örgütün Türkiye geneli 11 üniversitede de örgütlendiği saptandı. Hizbuttahrir halihazırda; Adana Çukurova Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Marmara Üniversitesi, İzmir Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi, Tınaztepe, Bakırçay üniversiteleri ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde eylem düzenleyecek seviyede örgütlü durumda. Yapı 2023’ten bu yana söz konusu üniversitelerde Gazze gündemli eylemler düzenliyor.