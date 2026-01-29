Hilafetçi Hizbuttahrir Türkiye’de çalışmalarını arttırırken, Avusturalya ve Suriye tehlikeye karşı önlem alıyor: Dünya harekete geçerken, AKP gözünü kapatıyor

Hilafet devleti kurmak için 40 farklı ülkede örgütlü çalışan ve Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Filistin merkezli Hizbuttahrir; Türkiye’de son yılda yaptığı sokak eylemleri ve cemaatlerarası diyalogla gündemden düşmedi. Örgüt; 27 Temmuz 2025’te IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un (Ebuhanzala) grubuyla Başkent Ankara’da “ümmet”, “şeriat” ve “İsrail’le savaş” çığırtkanlığı yapılan bir eylem düzenledi.

HİLAFETÇİLİK HAREKETİ İÇİN İTTİFAK OLUŞTURDU

Bu eylemde güç alan örgüt; Gazze gündemiyle diğer cemaat ve gerici kişilerle işbirliği sağlamak için görüşme süreci başlattı. Örgütün bu temasları; “Örgüt, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın yarattığı öfke ve kızgınlığı kullanarak, kendisini diğer İslami STK ve örgütlerin üst, ana çatısı olarak kabul ettirmeye çalışmaktadır. Örgüt, içeride muhalif bir dini kanat oluşturarak sosyal taban tutmayı amaçlamaktadır” biçiminde değerlendirildi. Örgüt 2025’in son çeyreğinde ise Türkiye yayın organı Köklü Değişim Dergisi aracılığıyla Ankara, Bursa, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Adana, Aydın ve Aksaray’da gençlere yönelik gerici çalışmalara girişti.

SURİYE’DE HİZBUTTAHRİRCİLER TUTUKLANDI

Hizbuttahrir tehlikesine karşı ise AKP iktidarı herhangi bir önlem almazken, Avusturalya ve Suriye’de örgüte karşı harekete geçildi. Suriye’de ocak ayı başında örgütün medya büro başkanı “Ahmed Abdulvahhab” dahil 25 üyeye 180 yıl hapis cezası verildi. Bu durum Suriye’de emperyalizm desteğiyle başa geçen cihatçı HTŞ ile örgüt arasındaki çatışmanın net göstergesi oldu. Hizbuttahrir, faaliyet gösterdiği ülkelerde “silahlı mücadeleden uzak” bir tavır sergilese de aynı tutumunu Suriye’de göstermedi. Örgütün Suriye Vilayeti tarafından 2013’te “Suriye Mücahit Tugayları”, 2020’de de “Bağımsız Devrimci Tugaylar” adıyla iki farklı silahlı kanat oluşturduğu biliniyor. Örgütün ideolojik olarak HTŞ ile çatıştığı, bu kapsamda yer yer silahlı eylemlerde bulunduğu görülüyor.

BONDİ PLAJI SALDIRISI’NIN ARDINDAN AVUSTURALYA’DA GÜNDEME GELDİ

Türkiye’de Gazze söylemi zemininde dergi ve cemaatler üzerinden toplumsal hareketle, Suriye’de silahlı yapılarla hilafetçilik politikasını sürdüren Hizbuttahrir, Avusturalya’da ise 14 Aralık 2025’te Sidney kentindeki Bondi Plajı Saldırısı’nın ardından ülke gündemine oturdu. Yahudi topluluğu olan “Bondi Chabad” tarafından o tarihte söz konusu plajda bin kişiyle Hanuka Bayramı kutlaması yapılırken, siyah giysiler giyen iki kişi sahile inen bir yaya köprüsünden uzun namlulu silahlarla yaklaşık 10 dakika boyunca ateş açtı. Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise ağır yaralandı. Başbakan Anthony Albanese saldırıyı “saf kötülük, antisemitizm ve terör eylemi” olarak tanımladı.

SALDIRIDAN HAFTALARCA ÖNCE ‘HİLAFET’ KONFERANSI YAPILDI

Hizbuttahrir’in Avusturalya Vilayeti yapılanması ise saldırdan sadece birkaç hafta önce, kasım aynın sonunda Sidney’in banyölerinden Bankstown’da bir konferans düzenlemesi ise Avusturalya kamuoyu ve yetkililerince dikkat çekti. “İslam: Dünyanın Çaresizce İhtiyaç Duyduğu Değişim” başlıklı konferansta Reşidi Hilafet Devleti, Müslümanlar ve gayrimüslimler için tek çözüm olduğu savunuldu. Örgütün önde gelen Avustralyalı isimlerinden Wassim Doureihi, tartışma yerine eyleme geçilmesi gerektiğini, Hilafet devletinin kurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İKTİDAR TERÖR LİSTESİ İÇİN GEREKLİ BULGULARI TOPLAYAMADI

Avusturalya kamuoyu Hizbuttahrir’in saldırıdan birkaç hafta önce yaptığı konferans üzerinden örgütün yasaklanması gerektiği konusuna dikkat çekti. İçişleri Bakanı Tony Burke ve Avusturalya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı Genel Direktörü Mike Burgess ise örgüt hakkında terör eylemleri için gerekli bulguların sağlanmadığını; ancak örgütün her eyleminde yasallığın sınırlarını zorladığını ve davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

HİZBUTTAHRİR İÇİN YASA ÇIKARILDI

Bu çıkmaza karşı ise Avusturalya iktidar partisi olan İşçi Partisi; mevcut terör örgütleri listesinden daha düşük bir eşiğe sahip “nefret grupları listesi” oluşturabilmenin yolunu açacak yasa tasarısını meclise sundu. Belirlenen bir grupla ilişki kurmayı, üye toplamayı, eğitim vermeyi veya destek sağlamayı suç haline getirecek olan tasarıya göre; listede yer alan bir nefret grubunun faaliyetlerini “kasıtlı olarak” yönlendirmekten suçlu bulunan bir kişi 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. İşçi Partisi’nin sunduğu yasa tasarı önceki günlerde Avusturalya Meclisi’nden geçti.

YASA MECLİS’TEN GEÇTİ

Böylece Hizbuttahrir, Bakan Burgess’in açıklamalarına göre; “halihazırda yasalar çerçevesinde nasıl hareket edileceğini bilen, şu anda terörist listeleme eşiğini karşılamayan endişe verici grup” olarak tanımlabilecek ve üyelerine söz konusu cezai yaptırım uygulanabilecek. Örgüt ise yasanın kabulüne ilişkin; “Avustralya resmen mutlak tiranlık çağına girmiştir. İlk hedefleri İslami çalışmalar ve Filistin aktivizmidir” savunusuna geçti.