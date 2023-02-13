Hilton İzmir depremzedelere açılamıyor!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 13:24

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 13:24

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin ardından yurttaşların İzmir’de barınma sorununun çözümü için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hilton İzmir’in açılması talebinin büyük hissedar Ata Holding tarafından reddedildiğini açıkladı.

“HUKUKEN KARAR BÜYÜK HİSSEDARDA”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, deprem felaketinin ardından barınma sorunuyla karşı karşıya kalan 10 şehirdeki yurttaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışıldığı ifade edilerek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ardından binanın büyük hissedarı Ata Holding ile gerekli görüşmeler yapılmış, İzmir depreminde olduğu gibi depremzedelere açılması önerisi götürülmüştür. Ancak bu talebimiz, binanın satılacağı gerekçesi ile olumsuz karşılanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 23,5 hissemiz olan söz konusu binanın depremzedelere açılması konusunda görüşümüzün olumlu olduğunu bir kez daha duyuruyoruz. Ancak nihai kararın hukuken büyük hissedarda olduğunun da altını çiziyoruz” denildi.