Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Davada yarın karar bekleniyor

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi tarikat üyesi Kadir İstekli ile zorla evlendirmesine yönelik açılan ve Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 15:18
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Davada yarın karar bekleniyor
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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşında olan kızı H.K.G.'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile zorla evlendirmesine yönelik açılan davada sona gelindi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

GİZLİLİK KARARI GETİRİLMİŞTİ

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran’daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti.  

Davanın 4. Celsesi yarın saat 09.30’da başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada yarın karar çıkması bekleniyor.


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