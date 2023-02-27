Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında ikinci duruşma: Peşini bırakmayacağız

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:16

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 11:16

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşında olan kızı H.K.G.'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile zorla evlendirmesine yönelik açılana davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Dava öncesi Sol Feminist Hareket, adliye önünde bir basın açıklaması yaptı.

"H.K.G.’NİN DAVASI HEPİMİZİN DAVASI"

Davanın, kadınların ve toplumsal muhalefetin mücadelesiyle açıldığını vurgulayan kadınlar, şu ifadeler kullandı:

"H.K.G.'nin davası hepimizin davası. 6 yaşındaki çocukları istismara maruz bırakan, yaşamını, umutlarını çalan, Ensar’da, Aladağ’da, Kulp’ta, Taşkent’te, Hiranur Vakfı’nda ve şimdi anlatılamaz acılar, yıkımlarla kuşatılan deprem bölgesinde kimsesiz kalmış çocukları cemaat tarikat karanlığına mecbur bırakan, bu karanlığa karşı 'H.K.G’nin davası hepimizin davası, unutmayacağız, unutturmayacağız.'

Memleketin her yerini halkın,emekçilerin emeğini, halka ait olanı halkın elinden alıp tarikatlara peşkeş çekenlere, 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlere, çocukların yaşamlarını karartanlara 'çocuğun rızasıdır' diyerek kol kanat gerenlere, mecliste bu karanlığı aklamaya koşup kahkahalar eşliğinde oy verenlere meydan okumak için buradayız.

"CEMAAT-TARİKAT KARANLIĞI BİR KEZ DAHA AKLANMAK İSTENİYOR"

Kadınların ve toplumsal muhalefetin mücadelesiyle açıldı bu dava. Duruşmanın kapalı yapılması ve yayın yasağı getirilerek dava unutturulmak, cemaat-tarikat karanlığı bir kez daha aklanmak isteniyor. 'Gerçek adalet için davanın takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz' demek için buradayız.

6 yaşında bir çocuğa, şimdi deprem bölgesindeki yüzlerce çocuğa göz diken bu karanlık odaklara, onların eteğinde iktidar olanlara, onlara destek olanlara, zulüm karşısında susanlara karşı asla susmayacağız, unutturmayacağız demek için buradayız. Bu karanlık bir gecede gelmedi.

"BU KARANLIĞIN FAİLİ 20 YILDIR İNŞA EDİLEN REJİMDİR"

Yaşanılan bu karanlığın faili 20 yıldır inşa edilen rejimdir. Fai meçhul değil failin meşhurluğunun ilanı için buradayız.

2011’de kadınlardan, kadın mücadelesinden, kadınların, kız çocuklarının eşitlik, özgürlük, laiklik haykırışından korkanlar bakanlığın isminden kadın ismini kaldırdılar. İstanbul Sözleşmesi’ni yasakladılar.

Halkın yoksulluğu, sömürüyü iliklerine kadar yaşadıkları günlerde 'anayasa, aile' tartışmaları ile bir kez daha kadınların, kız çocuklarının haklarını, yaşamlarını hedef gösterdiler. Yoksul halkın inancını sömürerek büyüttükleri bu saltanatın bekası için çırpınıyorlar.

Bir kadının cesareti şimdi bir tokat gibi çarpıyor bu karanlık düzeni örgütleyenlerin yüzüne.

"H.K.G'NİN YANINDAYIZ"

SOL Feminist Hareket olarak bu davanın peşini asla bırakmayacağız. Tüm cesareti ile yaratılan bu karanlığı faillerin yüzüne bir şamar gibi çarpan, gerici zihniyetten hesap sormak isteyen H.K.G.’nin yanındayız.

Sokaklardan, mahallelerden tribünlerden yükselen halkın, kadınların 'Hükümet İstifa' sesini her yerden yükseltmeye devam edeceğiz. Fail 20 yıllık rejimdir. Fail tek adam rejimidir. Hükümet istifa sesini baskılarınıza, gözaltılarınıza inat dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz. Hükümet İstifa! Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz."

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ, KATILIM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

İlk duruşmada Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, Bakanlık haricinde tüm kurumların davaya katılım talebini reddetmişti. Mahkeme ayrıca, duruşmanın kapalı devam etmesi ve 'yayın yasağı' kararı almıştı.

İddianamede "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor.