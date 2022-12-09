Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğrafı ortaya çıkan AKP'li İsmail Erdem konuştu: 'Onlar beni yolculamış'

09 Aralık 2022 Cuma, 08:05

AKP Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem’in Sancaktepe Belediye Başkanlığı döneminde 6 yaşındaki kız çocuğunu "evlendiren" Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’le fotoğrafları ortaya çıktı.

Gözlerin çevrildiği eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem, açıklamalarda bulundu. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Hiranur Vakfı’nda cuma namazı kıldığını söyleyen Erdem, “Benim ilçemde var olan her kurum kuruluşa ziyarete gitmişimdir. Neticede cuma namazına gitmişim, onlar beni yolculamış. Cem evlerine de ziyarete gidiyorum. Oradaki halkın belediye başkanısınız ve herke selam verip alırsınız. Hiranur Vakfı’na benim bir desteğim olmamıştır. Belediye hizmetleri kapsamında çöp alırım, asfalt dökerim, kaldırım taşı döşerim” dedi.

KAÇAK YAPILARA GÖZ YUMDU

Hiranur Vakfı’nın kaçak yapılarına neden göz yumduğunu ve neden yasal yaptırım uygulamadığını da sorduğumuz İsmail Erdem, bu konuya dair de “Binalar benim döneminden önce inşa edilmişti. Çok konuşmaya gerek yok. Biz gittiğimizde binalar vardı, hizmet ediyordu. İstanbul geneline Türkiye geneline baktığımız zaman her şey kanunlar çerçevesinde vardır uygulanmıştır” diye konuştu.

AKP’li Erdem birçok soruyu da yanıtsız bırakarak telefon görüşmesini sonlandırdı.

DEFALARCA MAKAMINDA MİSAFİR ETMİŞ

AKP’li Erdem’in sosyal medya hesabından Hiranur Vakfı ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı, makamında vakfın yöneticileri defalarca misafir ettiği, vakfın etkinliklerine katıldığı görüldü.

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, İsmail Erdem döneminde Hiranur Vakfı’nın kaçak yapılarına göz yumdu. Geçen mart ayında Sancaktepe Belediye Meclisi’nde CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Hiranur Vakfı tarafından imar kanuna aykırı olarak kullanılan arazinin fonksiyonu değiştirildi. Vakfın yaptığı binalar yasal hale getirildi. Vakfa ait arazinin “açık-kapalı semt spor alanı” fonksiyonu iptal edilerek özel eğitim tesisi alanına alındı. İmarı değiştirilen arazinin yanı başında vakfın merkezi ve yatılı Kuran kursu bulunuyor.

2017 yılında da Hiranur Vakfı için bir imar planı değişikliği daha yapıldı. Vakfın merkezinin yer aldığı arazi spor alanı iken adım adım ‘Özel Eğitim Alanı’na dönüştürüldü. Teklif, o dönem AKP’nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin meclisinde CHP’li üyelerin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Vakıf, yeni imar planları kesinleşmeden çok önce alanı duvarlarla çevirdi ve inşaatı bitirdi.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Dönemin CHP’li meclis üyesi Servet Baylan BirGün’e yaptığı açıklamada cemaat üyelerinin o dönem kendisini üstü kapalı tehdit ettiğini söyledi.

Baylan o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hiranur Vakfı’nın yetkilisi olduklarını belirten cemaat üyeleri telefonla beni aradılar ‘kamuya hizmet eden vakıfız biz ve siz bizimle ilgili nasıl böyle konuşursunuz?’ Biz bunun peşini bırakmayacağız dediler.’ Dönemin Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem bu vakfa yardım ediyordu. Korudukları ve kolladıkları bir vakıftı Hiranur Vakfı."