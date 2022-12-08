Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel kızını 6 yaşında 'evlendirmişti': Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi!

08 Aralık 2022 Perşembe, 14:49

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşında nikâhla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından ailesi konuya ilişkin TV5'e konuştu.

H.K.G'nin dava dosyasına giren gelinlikli fotoğrafları için konuşan kardeşlerden biri, "Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var. Kardeşimiz gelinlik giymişti. Anne babamız onun için çektirdi" dedi.

Öte yandan ağabey, istismarı ortaya çıkaran Timur Soykan'ı da hedef alarak, "Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan beyefendiden daha fazla seviyoruz. Başka da bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

1- İsmailağa tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çocukları video yayınlayarak kardeşleri H.K.G.’nin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor. — Timur Soykan (@timursoykan) December 8, 2022

H.K.G.'nin kardeşlerinin açıklamaları sonrası istismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından belgelerle yanıt verdi. Soykan, "İsmailağa tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çocukları video yayınlayarak kardeşleri H.K.G.’nin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor" dedi.

Soykan, paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Ekteki videoda kardeşleri H.K.G.’nin 6 yaşında imam nikahıyla 29 yaşındaki Kadir İstekli’ye teslim edilmesi gibi bir durumun olmadığını iddia ediyor. H.K.G. ise iddianamedeki ifadesinde bunu çok açık bir şekilde anlatıyor.

H.K.G., 6 yaşında imam nikahı kıyılmasıyla birlikte cinsel istismarın başladığını anlatıyor. Bunun kendisine bir oyun olarak anlatıldığını söylüyor. (Not: İddianamedeki ifadeyi rahatsız edici kısımları ve H.K.G.'nin adının açık yazıldığı kısımları çıkararak yayınlıyorum.)

Kardeşleri, H.K.G'nin psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyor. Ama H.K.G. 6 yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu. H.K.G. gittiği doktorun sözlerini aktarıyor. İstekli de istismarı kabul ediyor.

Hatta Kadir İstekli kendisinin 6 yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. 'Hocaefendi' diyerek kastettikleri H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel.

H.K.G., konuşmanın devamında evde Kadir İstekli'ye "Damadım" denildiğini anlatıyor. Kendisine yetişkin gibi davranıldığını ifade ediyor. Kadir İstekli "Ufaklığın öyle geçti" diyor. Kadir İstekli savcılık ifadesinde kavga çıkmaması için böyle konuştuğunu savundu.

Kardeşleri, H.K.G.'nin gelinlik fotoğrafının icazet töreninden olduğunu anlatıyor. Fotoğrafa dava dosyasından ulaştık ve H.K.G. ifadesinde 6 yaşında imam nikahından sonra çekilen fotoğraftan bahsediyor. Kadir İstekli'nin kendisinin fotoğraf stüdyosuna götürdüğünü anlatıyor.

Üstelik H.K.G.'nin savcılığa sunduğu tek fotoğraf bu değil. Henüz küçük bir çocukken Kadir İstekli ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı savcıya verdi. Kardeşleri videoda bu fotoğraflara bir açıklama getirmedi.

H.K.G. ifadesinde 13 yaşında törensel nişan, 14 yaşında ise düğün yapıldığını anlatıyor. Bunun fotoğrafını da savcılığa sundu. Fotoğrafta kolunda bilezikler de görünüyor.

H.K.G.'yi 14 yaşındayken annesi hastaneye götürüyor ve doktor istismar anlayıp polise haber veriyor. Soruşturmada doğum kağıdı istenmiyor, bunun yerine kemik yaşı tespitine gönderiliyor. H.K.G. yerine 21 yaşındaki kadının tarikatça teste sokulduğu tespit edildi.

Savcılık tüm bu deliller ile cinsel istismarın kanıtlandığı görüşünde. 6 yaşından itibaren istismara uğradığını anlatıyor. 14 yaşındayken alınan 21 yaşında olduğuna dair raporun bile cinsel istismarı ortaya koyduğunu ifade ediyor."